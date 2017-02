Comunicado

00:00 · 06.02.2017

O deputado José Airton (PT) promete realizar, nesta semana, reunião com os demais parlamentares cearenses para definir quem o sucederá no cargo de coordenador da bancada do Estado na Câmara dos Deputados. Cabo Sabino (PR), Gorete Pereira (PR) e Odorico Monteiro (PROS) querem assumir o posto. A ideia defendida por parte da bancada é que o próximo coordenador esteja sintonizado com a nova correlação de forças no Congresso Nacional, pois José Airton ainda é fruto do período em que Dilma Rousseff estava no Planalto, e o PT possuía amplo domínio no Legislativo.

A Justiça Eleitoral realiza, hoje, audiência pública para marcar o início da revisão com identificação biométrica dos eleitores em Caucaia e Maranguape. A meta é recadastrar aproximadamente 75% do eleitorado até o pleito de 2018.

18 municípios

Foram visitados pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) na operação realizada pelo órgão para verificar a regularidade dos decretos de emergência. Hoje, serão entregues ao MPCE relatórios sobre seis cidades.

93 milhões de reais

Representam o valor previsto pelo governo estadual para transferir às entidades beneficiárias do Projeto São José III, responsável por viabilizar pequenas obras hídricas. A matéria tramita na Assembleia.

"Precisamos ter maturação e, independentemente de ser oposição ou situação, defender o que é melhor para a cidade"

Acrísio Sena (PT), ao citar os desafios dos vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza nesta legislatura.

Expectativas

Os dez deputados federais cearenses que ainda estão no exercício do 1º mandato na Câmara enfrentaram nos primeiros dois anos um dos momentos mais conturbados na história da Casa. Muitos enfrentaram dificuldades para se adaptarem, mas têm agora a expectativa de encontrar ambiente menos agitado.

Estudo de idiomas

A Universidade Federal do Ceará (UFC) inicia, na próxima sexta-feira, as inscrições para as Casas de Cultura Estrangeira. São 804 vagas distribuídas entre cursos de alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, português e esperanto. A aplicação das provas está prevista para ocorrer no dia 12 de março.

Efeitos da seca no turismo

O ciclo prolongado de seca no Ceará transformou a paisagem do Estado e tem obrigado a população a mudar hábitos. Mas, além de todos os efeitos já conhecidos, é também gritante o impacto da carência de recursos hídricos sobre o turismo. Em Jericoacoara, as famosas lagoas na região, quando não estão secas, sofrem com o baixo volume de água.