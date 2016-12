Comunicado: Efeitos da decisão do STF

00:00 · 30.12.2016

Com a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, de suspender a emenda que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), foi interrompido todo o procedimento que já estava sendo realizado de transferir as demandas para o Tribunal de Contas do Estado (TCE). A responsabilidade sobre os processos que estavam em tramitação retornou para os conselheiros do TCM, assim como foram, ontem, sorteadas as relatorias de 2017. A cerimônia de posse do conselheiro Domingos Filho como presidente do órgão também já tem data marcada: 6 de janeiro.

Até mesmo o site do Tribunal de Contas dos Municípios voltou a ficar disponível. Desde quando foi promulgada a extinção do órgão, o endereço eletrônico estava redirecionando os internautas para o site do TCE.

82 milhões de reais

Estão destinados para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) no orçamento aprovado na AL. Após a decisão do STF que suspendeu a extinção do órgão, o Parlamento reduziu o valor, mas manteve a previsão de repasse.

1.234 emendas

Ao orçamento do Governo do Estado para o próximo ano foram aprovadas pelos parlamentares. O debate sobre cada uma das propostas foi raso. Tanto é que alguns deputados desconhecem o total de emendas votadas.

"É normal que esse volume de matérias chegue aqui neste período do ano. Eu acho que houve muito tempo para ser discutido"

Deputada Augusta Brito (PC do B), rebatendo as críticas da oposição em relação ao volume de matérias enviadas à Assembleia neste fim de ano.

Bancada petista

Com a renúncia dos deputados estaduais que assumirão a chefia do Executivo em municípios do Interior, a bancada do PT na Assembleia, enfraquecida desde a eleição, passará a ter quatro parlamentares. Dedé Teixeira e Rachel Marques serão efetivados e se juntarão a Elmano de Freitas e Moisés Braz.

Recesso na AL

Nove parlamentares foram escolhidos para compor a Comissão de Representação de Recesso, formada para funcionar em regime de plantão durante o período em que não haverá sessões na Casa. O recesso se estenderá até 31 de janeiro. Historicamente, são raras as situações em que esse colegiado já foi exigido.

Apoio ao Carnaval

O edital lançado pela Secretaria da Cultura do Estado prevê R$ 1,2 milhão para fomentar a festa do Carnaval no próximo ano. A ideia do projeto é dividir os recursos para 12 maracatus, 10 escolas de samba, oito blocos, quatro cordões e dois afoxés. Metade da verba deve ser repassada a projetos do Interior do Estado. As inscrições devem seguir até 27 de janeiro.