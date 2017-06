Comunicado

00:00 · 14.06.2017

A soma não tem nada de modesta: R$ 40 milhões. É isso o quanto a Prefeitura de Fortaleza declara que vai investir na reforma de 200 escolas municipais até 2020. A média é de R$ 200 mil por unidade. Em casos em que há telhados desabando sobre alunos e professores, a notícia é pra lá de auspiciosa. Mas há de se notar que educação não é feita prioritariamente de tijolos e argamassa. Edificações são importantes, evidentemente, mas há aspectos de apoio e valorização da mão de obra quintessencial do ensino - a dos professores e servidores - que não podem ficar em segundo plano num mapa de hierarquia de estratégias.

Em contraponto ao otimismo com que pode ser tratado o pacotão de reformas, há um clima azedo nas relações entre professores e Prefeitura de Fortaleza. O Sindicato da categoria ameaça fazer greve em agosto.

25,68 milhões de reais são o valor que o Ministério da Integração Nacional anunciou ter repassado para obras do Cinturão das Águas no Ceará. O projeto se integra à transposição das águas do Rio São Francisco.

4,2 milhões de pessoas em mais de 100 cidades do Ceará são, segundo o Ministério da Integração, o público atendido por obras que estariam sendo viabilizadas por verbas da Pasta. Entre essas, cisternas, kits de irrigação e pequenas barragens.

"Estamos atirando no setor que poderia ainda alavancar nossa economia e esquecendo daquele que efetivamente é o responsável pela grande recessão"

Senador José Pimentel (PT), mirando na taxa de juros como a verdadeira vilã da economia nacional - e que estaria passando ilesa diante da pontaria política

10, 9, 8, 7, 6,5,4...

Está no finalzinho da contagem regressiva a temporada de inscrições para o Projeto Sesc Ativo, do Serviço Social do Comércio. A ideia é atender cerca de 300 crianças, adolescentes e adultos com atividades como atletismo, hidroterapia, voleibol, futsal feminino, handebol e ginástica para mães. Mais informações: www.sesc-ce.com.br.

Eco

O vereador Célio Studart (SD) quer que o partido ao qual pertence tenha solidariedade à causa dos animais. Voz solitária nas tribunas parlamentares locais em contestação à proposta de emenda constitucional que autoriza as vaquejadas, Célio avalia que em primeiro lugar a Constituição Federal deve ser respeitada.

Generosidade clonada

bem-falante deputado Roberto Mesquita (PSD) quer instituir no Ceará o que em outras plagas foi batizado de "Programa Bom Motorista" - trata-se de generosa concessão do Estado a descontos no IPVA àqueles que não cometem infrações de trânsito. O projeto é clonado. Foi meramente copiado de uma ação que desde 1999 existe no Rio Grande do Sul.