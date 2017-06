Comunicado

00:00 · 09.06.2017

O vereador Salmito Filho (PDT), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, visitou na semana passada a sede da AMC. Foi, conforme a retórica governista, conhecer ações na gestão do trânsito da cidade. Ciceroneado por dirigentes da autarquia, recebeu informações sobre o videomonitoramento de ruas e avenidas e acompanhou atividades do programa. Até aí, ok. Mas é preciso saber também como a população considera isso - se motoristas e pedestres concordam com a eficiência dos agentes da AMC à cata de multar, se se sentem seguros, se avaliam a fiscalização como mais propositiva e didática do que meramente uma máquina arrecadatória. É preciso, enfim, ter noção dos sentimentos do cidadão. E isso não está nos gabinetes da AMC.

A cena: Rua Barbosa de Freitas, esquina com Rua Lívio Barreto, no Bairro Dionísio Torres. O monturo ocupa o espaço das pessoas. Para tornar a situação mais bizarra, a 200 metros dali funciona a Secretaria de Educação de Fortaleza e a 100 metros está a Assembleia Legislativa.

1,165 são os investimentos previstos no Ceará pelo programa Primeira Infância no SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. A verba é da União e a execução vai caber ao Governo do Estado.

30,2 mil crianças e gestantes do Ceará são o público a ser atendido em 170 municípios. A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado já iniciou a mobilização de gestores do setor.

"A Secretaria da Fazenda é perversa. Mais do que aquele bruxa que deu a maçã para a Bela Adormecida"

Deputado Ely Aguiar (PSDC), apelando para personagens de contos da Carochinha para tocar o terror na imagem do governo - ao qual faz oposição. E errando feio: a bruxa deu maçã foi para a Branca de Neve

2018 vem aí

E no cenário em que se recorre até a bruxas de contos de fadas como argumento político, vale lembrar que vai ser lançado sobre o Interior um feitiço que encanta políticos da Câmara de Fortaleza. São as "areninhas", que se tornaram objetos de desejo de vereadores e líderes comunitários.

Aquecimento

A ideia é do Governo do Estado. Estão projetadas por ora 32 "areninhas", embora o Palácio da Abolição já admita que o número possa chegar a 40. E saiba: o governador Camilo Santana (PT) até já está treinando com o prefeito Roberto Cláudio (PDT), pelo menos indo a inaugurações de "areninhas" em Fortaleza.

De olho na saúde

Fortaleza sedia hoje o evento Mácula 2017, que trata de avanços no tratamento e diagnóstico das maculopatias - doenças oculares que podem levar à cegueira. A programação será realizada no hotel Gran Marquise (Avenida Beira Mar), a partir das 17 horas, e é aberta ao público, com inscrições gratuitas. A curadoria do Mácula 2017 é do médico Abelardo Targino.