Comunicado: Duro golpe na Lava-Jato

00:00 · 20.01.2017

A morte do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal, em acidente aéreo no Litoral do Rio de Janeiro, deixa em choque a sociedade brasileira e põe uma grande interrogação no andamento do processo, principalmente, no que se refere à celeridade das ações e da punição aos políticos envolvidos. O caso pode ficar com o ministro que substituirá Teori ou, caso decida a presidente Cármen Lúcia, ser redistribuído por sorteio para algum outro ministro já na Corte. Deve haver pressão para celeridade nos julgamentos.

Saúde em risco nas proximidades de unidades como o HGF e Instituto de Câncer. Quem passa pelo local, reclama dos profissionais desfilando nas ruas e estabelecimentos usando jalecos que podem carregar contaminações.

Foram anunciadas, ontem, pela Prefeitura da Capital para qualificar o transporte público. Uma é voltada aos táxis e inclui aumento das vagas. Outra é um estudo sobre deslocamento nos ônibus para aperfeiçoar o sistema.

É a nova data para a vinda do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, a Fortaleza. O ato de apoio à candidatura dele estava marcado para hoje, mas foi cancelado por conta da morte do ministro Teori Zavascki.

"Em nome do Congresso Nacional, manifesto minhas condolências à família e rogo pelo esclarecimento das causas do trágico acidente"

Renan Calheiros, presidente do Senado, cobrando investigação sobre a queda do avião que matou Teori Zavaski.

Experiência

O jurista cearense Valmir Pontes Filho alerta que não há prazo constitucional para a indicação do substituto pelo presidente Michel Temer. Normalmente, este substituto herda os processos do anterior. Entretanto, o jurista considera que a Presidência do STF deva redistribuir as ações da operação entre ministros mais experientes.

Pulso firme

No período em que esteve à frente das ações da Lava-Jato, o ministro Teori Zavaski se mostrou um magistrado ponderado, mas com decisões seguras, de grande repercussão. Exemplo: afastamento do ex-deputado Eduardo Cunha da Presidência da Câmara. 'Um cara fechado', disse Romero Jucá sobre Zavascki.

Educação modelo

O Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), do governo do Ceará, será replicado no Espírito Santo. Ontem, o secretário de Educação cearense, Idilvan Alencar, esteve em Vitória para assinar termo de cooperação da iniciativa. Política pública de bons resultados, implantado há 10 anos, o programa já havia sido adotado pelo governo federal.