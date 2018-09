Comunicado

01:00 · 20.09.2018

Está marcado para esta quinta-feira leilão de bens penhorados em processos da Justiça do Trabalho em Fortaleza e na Região Metropolitana. São 87 lotes, totalizando R$ 34,3 milhões. Mas não fica por aí. No próximo dia 26, outro leilão vai dar conta de bens na Região do Cariri, com 19 lotes valendo R$ 7 milhões. Os bens ofertados incluem apartamentos, casas, complexos imobiliários, eletrodomésticos, terrenos e veículos. Há em Fortaleza uma casa no bairro da Serrinha, com mais de 6 mil metros quadrados e com lance inicial fixado em R$ 2,1 milhões. Em Juazeiro do Norte, há um lote com 22 motocicletas, custando R$ 68,4 mil.

Para a turma que torce o nariz para a transformação do aeroporto de Fortaleza em hub internacional, uma notícia capaz de fazer as críticas decolarem: a Assembleia aprovou alteração nos critérios operacionais. Reduziu-se a exigência mínima de 50 para cinco voos semanais. Era uma lei com a "cabeça nas nuvens" e virou uma lei "pé no chão".

48

Ecopontos

Já funcionam em Fortaleza, recebendo papelão, plástico, vidros e metais, entre outros materiais. Em troca, o cidadão obtém descontos na conta de energia e créditos no bilhete único de transporte coletivo.

2020

É um ano referencial

Para a Prefeitura, que planeja ter instalado pelo menos um ecoponto em cada bairro de Fortaleza, somando 119 equipamentos. Hoje, há 160 carroceiros cadastrados no sistema de ecopontos.

"Tiveram a grandeza de se reunir e firmar um grande acordo para que seja concluída ainda este ano o Cinturão das Águas do Ceará"

Vereador Gardel Rolim (PPL) sobre acordo entre gestões para tratar do Cinturão.

Apoio no ar

Tramita na Câmara federal projeto que inclui o Fundo Geral de Turismo nas fontes de apoio à aviação regional - tida com estratégica para o acesso aeroviário a municípios com potencial turístico. A ideia é autorizar a União a liberar até 10% do Fundo para empresas aéreas cadastradas no Programa de Aviação Regional.

A bordo

O Programa de Aviação Regional foi criado em 2015 e previa projetos de reforma e construção de aeroportos em 270 cidades, mas o número baixou para 189. O texto será analisado pelas comissões de Viação e Transportes; de Turismo; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, nas quais há deputados cearenses.

O trânsito e seus aspectos

Referência internacional em saúde pública e colaboradora certificada da Organização Mundial da Saúde, a Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, terá representante no Fórum do Observatório de Segurança Viária de Fortaleza, que se realiza hoje no Teatro Celina Queiroz, da Unifor. É o neurocientista Abdulgafoor M. Bachani, diretor da unidade que pesquisa lesões no trânsito.