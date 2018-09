Comunicado

01:00 · 19.09.2018

O que o Ceará e a fria, distante e exata Suíça têm em comum? É isso o que o Centro Internacional de Negócios e o Conselho de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) estão em busca de saber. E, com articulação da Embaixada da Suíça no Brasil, realizam amanhã evento sobre oportunidades e perspectivas de negócios e investimentos. O objetivo é estimular a troca de informações, com ênfase especial em inovação, tecnologia e desenvolvimento de produtos. O embaixador da Suíça no Brasil, Andrea Semadeni, deve participar.

Projeto que tramita na Câmara federal torna crime a divulgação, sem consentimento, de foto, vídeo e outros materiais relativos à intimidade de mulher. Há um histórico de agressões desse tipo, em diferentes estados e diferentes eleições, que justificam essa atenção política especial.

4

Empresas

Serão selecionadas pelo Banco do Nordeste para trabalharem em regime de coworking (compartilhamento de espaços) no espaço criado no centro administrativo da instituição, em Fortaleza.

20

De setembro

É a data final para inscrições (ver em https://goo.Gl/v6s5dx). Outras 10 startups serão definidas para o mesmo programa em Salvador (BA), podendo operar sem custo de manutenção.

"Votem conscientes e façam do seu voto a arma da soberania popular"

Vereador Idalmir Feitosa (PR)

Um dos mais experientes integrantes de casas parlamentares do Ceará, numa observação aos eleitores. "Insisto na valorização do voto e em que possamos procurar candidatos dignos", diz.

Empreender, sim

O diretor técnico do Sebrae Ceará tem para amanhã uma tarefa que vai muito além de consultorias, análise de propostas, treinamentos e avaliações. Alci Porto vai falar sobre empreendedorismo do evento "Painel ComTexto", da plataforma editorial Inova Mundo, na Livraria Cultura, em Fortaleza, às 18h30min.

Livro aberto

O bacana da proposta não se limita às abordagens. É que o acesso às exposições é feito mediante a doação de livros em bom estado, que vão compor ação de estímulo à leitura. Num mundo tão cheio de redes sociais, tão lotado de compreensões digitais, o bom e velho produto impresso tem lá seus charme e conteúdo.

Mais uma pedalada

Depende só da sanção do Executivo projeto que cria o Programa Bicicleta Brasil, voltado para a mobilidade urbana. A matéria, aprovada no Senado, teve Fortaleza como referência e estimula a integração das bicicletas aos transportes coletivos no País, apoiando estados e municípios na instalação de bicicletários e na construção de ciclovias e ciclofaixas, além de promover campanhas de divulgação dos benefícios do uso desse meio de transporte.