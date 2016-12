Comunicado: Discussões inflamadas

00:00 · 21.12.2016

A PEC que visa a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios continua a motivar debates inflamados na Assembleia. Ontem, o deputado Robério Monteiro (PDT) protagonizou bate-boca com Ely Aguiar, após o parlamentar do PSDC classificar a proposta em tramitação como uma tentativa de anular os processos contra gestores e ex-prefeitos em análise na Corte. Já Odilon Aguiar (PMB), motivado por sua oposição ferrenha ao fim do TCM, solicitou à presidência da AL ,com base na Lei de Acesso à Informação, série de detalhes sobre as despesas da Casa com pessoal.

Os servidores do TCM também estão empenhados em participar das mobilizações que envolvem a proposta a ser votada na AL. Representantes da categoria distribuíram, ontem, panfletos nos quais defendem a rejeição da PEC.

315

Pessoas

Foram mortas em decorrência dos acidentes de trânsito na Capital no ano passado. O balanço consta em relatório apresentado pela Prefeitura de Fortaleza, com apoio da Bloomberg Philanthropies.

500

Milhões de reais

Representam o total estimado do custo provocado pelo acidentes de trânsito em 2015, segundo o estudo. A violência nas vias da Capital é um dos principais fatores que impactam na lotação da rede de saúde pública.

"Esse é um problema real de saúde pública, uma epidemia de acidentes que precisa ser combatida"

Prefeito Roberto Cláudio

Ao comentar o Relatório Anual de Acidentes de Trânsito (2015). Em comparação com 2011, quando foi realizado o último levantamento, houve uma queda de 35,7% na mortalidade no trânsito.

Consumo de água

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza, hoje, às 14h, na sede da companhia, coletiva de imprensa para divulgar o balanço do consumo de água na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza neste ano e o resultado das ações planejadas para conter o volume de recursos hídricos desperdiçados.

Meta distante

Nos boletins divulgados no decorrer do ano, os índices de redução no consumo não chegaram a atingir as metas estabelecidas, apesar da adoção da tarifa de contingência. Desde o dia 18 de setembro, o objetivo definido é de pelo menos 20% de economia por parte dos consumidores.

Despadronização crítica

O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, promete padronizar as calçadas da capital paulista. A ideia deveria ser seguida em Fortaleza, onde cadeirantes enfrentam uma saga para circular na cidade. A foto enviada por um leitor mostra claro exemplo do descaso na Av. José Leon, no bairro Cidade dos Funcionários. A coluna foi redigida pelo jornalista Alan Barros.