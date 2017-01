Comunicado: Discussão profunda

00:00 · 24.01.2017

Aliviado com a queda da liminar que barrava sua candidatura à reeleição na Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), se reuniu, ontem, com dez deputados federais cearenses no Hotel Gran Marquise, orla da Capital. Prometeu fazer uma gestão plural e disse que os projetos do Executivo, incluindo as reformas, serão discutidos de forma profunda, o que exige tempo para as discussões. Se o fizesse, Maia, que é aliado de Temer, resolveria um dos problemas do Legislativo na relação com o Executivo, que é a aprovação de projetos ao tempo que o governante determina.

Problemas de infraestrutura crônicos têm gerado transtorno para moradores e visitantes no Porto das Dunas, em Aquiraz. Falta saneamento, pavimentação, segurança e respeito à lei. Virou terra de ninguém.

33

Dias

Deve durar o ciclo carnavalesco em Fortaleza. A vasta programação começa na próxima sexta-feira, dia 27, e vai até a terça-feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro. Ao todo, haverá folia em 11 polos diferentes.

30

De janeiro

É a nova data de encerramento das matrículas para alunos novatos na rede estadual. O prazo foi prorrogado pelo Estado. A prioridade de matrícula é na unidade mais próxima da residência do estudante.

"Todas as minhas energias têm se voltado para o Estado. Eu tenho recebido convites de diversos partidos, mas política só no momento certo"

Camilo Santana, governador do Estado, sobre uma possível troca de partido.

Eunício

Segue a passos largos a candidatura do cearense Eunício Oliveira à Presidência do Senado. Entre aliados, já é dada como certa a vitória do parlamentar que deverá comandar a Casa, e o Congresso Nacional, por dois anos. Ele deve contar com amplo apoio, inclusive das bancadas do PT e do PSDB.

Flanelinhas

Ultrapassou o limite do aceitável a ação de flanelinhas nas ruas de Fortaleza. Em alguns locais públicos, há várias pessoas disputando o domínio das vagas de estacionamento. Cobram antecipado, ameaçam motoristas e se tornam os donos do espaço público. Com a devida conivência das autoridades.

Presídios sem controle

Na tentativa de realizar um diagnóstico da situação carcerária do Estado do Amazonas, onde houve a maior matança de presos em uma rebelião desde o massacre do Carandiru, a comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal foi proibida de entrar no complexo Penitenciário Anísio Jobim por falta de segurança. Esta é uma situação que se repete em todo o Brasil.