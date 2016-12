Comunicado: Desafio no quadriênio

00:00 · 20.12.2016

Diplomados, ontem, em solenidade no Centro de Eventos, o prefeito Roberto Cláudio e os 43 vereadores eleitos para preencher as vagas na Câmara Municipal de Fortaleza na futura legislatura terão ao longo dos próximos quatro anos o desafio de garantir a evolução da Capital mesmo em meio a uma das mais pesadas crises já enfrentadas na história do País. Cada vez mais são demandados de todos os representantes do Executivo e Legislativo o investimento em ações cautelosamente planejadas e voltadas apenas ao interesse público, pois não há como suportar desperdícios.

Dos 43 vereadores eleitos diplomados, ontem, apenas 17 dos veteranos da Câmara Municipal de Fortaleza foram reconduzidos para a próxima legislatura. A Casa irá recepcionar 26 novos parlamentares.

18

Partidos

Estão representados na composição do Legislativo da Capital na próxima legislatura. Apenas o PDT elegeu 11 parlamentares, seguido por PR e PRTB, com bancada formada por quatro vereadores cada.

7,5

Bilhões de reais

Representam o total estimado pela Prefeitura de Fortaleza no orçamento para 2017. Desse total, cerca de 30% serão destinados à Saúde, 19% para Educação, 10% em Urbanismo e 9% para Previdência Social.

"2017 é um ano que a gente já projeta uma pequena recuperação da economia, embora ainda muito comedida"

Philipe Nottingham

Titular da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza ao detalhar os critérios adotados na elaboração do orçamento da Prefeitura para o próximo ano.

Transposição

A Comissão Especial formada na Assembleia Legislativa para acompanhar e monitorar as obras de transposição das águas do Rio São Francisco apresenta, hoje, relatório preliminar dos trabalhos. O documento traz, ao todo, 23 itens com sugestões de medidas destinadas a impedir que o colapso hídrico no Estado.

Risco de colapso

Sobre as obras de transposição, o diagnóstico elaborado pela comissão não é dos mais animadores, embora o governo federal tenha estabelecido agosto e setembro de 2017, respectivamente, como o período em que as águas cheguem ao reservatório de Jati, e à população da Região Metropolitana de Fortaleza.

Alento e esperança

As fortes chuvas que iniciaram no fim de semana e se estenderam até ontem em diversos municípios do Estado mudou o cenário em algumas cidades. Em Milhã, no Sertão Central, as precipitações de 80 milímetros recarregaram o açude Trajano, assim como mostra a foto ao lado, enviada por um leitor. A coluna foi redigida pelo jornalista Alan Barros.