Comunicado

Está por um tantinho assim a certificação definitiva para a operação de voos comerciais e de voos por instrumentos do Aeroporto Dragão do Mar, em Aracati. A expectativa é de que ainda este mês a equipe de vistoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pouse por lá. Para o mercado turístico, a notícia é das melhores. Não apenas por Canoa Quebrada, um dos principais polos de visitantes do Estado, mas por cidades como Fortim, Beberibe e Icapuí - todas a poucos quilômetros do aeroporto. Até Mossoró, no Rio Grande do Norte, compartilha as perspectivas positivas.

A largura atual da pista do aeroporto Dragão do Mar tem 150 metros. O Departamento Estadual de Rodovias está por estes dias tratando de ampliá-la para 280 metros. Esse é o último requisito da Anac a ser cumprido.

15

De maio

É a data prevista para a divulgação do resultado final do Programa Top España, que selecionará um aluno dos cursos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Fortaleza para curso na Espanha.

3

Semanas

São o período definido para o curso do Programa Top España, que inclui passagens, aulas de espanhol, alimentação e hospedagem em residência universitária na cidade de Salamanca.

"Em 2013 não havia uma só escola de tempo integral. Hoje, são mais de 60 mil alunos atendidos"

Vereador Ésio Feitosa (PPL) garantindo que a Prefeitura de Fortaleza investiu R$ 50 milhões na reforma de escolas em 2017.

Bufunfa

Leva a assinatura do deputado David Durand (PRB) projeto no mínimo curioso que tramita na Assembleia do Ceará. Diz lá que o Detran deve ser obrigado a divulgar trimestralmente o quanto arrecada com multas e como destina os valores. Ele afirma, mas sem precisão, que trata-se de "arrecadação multimilionária".

Não é nada

A proposta de David Durand pode ser classificada como um tiro na água. É que o Detran, como outras repartições, já divulgam a receita com multas. E não trimestralmente, mas mensalmente. O veículo, se se pode dizer assim, é o Portal da Transparência que o governo mantém na Internet (www. transparencia.ce.gov.br).

Correndo contra o tempo

Passada a fase das indicações e composições, as comissões temáticas da Assembleia Legislativa iniciaram esta semana as temporadas de sessões ordinárias de 2018. E com trabalho acumulado, deve-se notar. Afinal, as rotinas da Assembleia este ano foram abertas em fevereiro e só agora os colegiados, que também são instâncias prévias ao plenário, vão começar a funcionar.