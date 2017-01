Comunicado: De olho nos decretos

00:00 · 17.01.2017

Após a fase inicial de orientações quanto as condutas adequadas à frente das prefeituras, o Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), inicia as fiscalizações para prevenir danos ao erário nestes primeiros dias de gestão dos prefeitos. Em parceria com o TCM, o grupo passará um pente-fino nas 55 prefeituras com decreto de emergência por conta da situação financeira. Os olhos da fiscalização querem saber se os decretos são legais. A procuradora Vanja Fontenele diz que alguns decretos são absurdos.

Em viagem ao Oriente Médio, o governador Camilo Santana apresentou, em Omã, o Porto do Pecém e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) como potenciais de investimentos no Ceará. A comitiva visitou o Porto de Sohar.

4

Municípios

Serão beneficiados com as obras de recuperação das rodovias estaduais CE-284, trecho Jucás-Saboeiro, e CE-375, Iguatu-Jucás. As restaurações custam R$ 50 milhões e beneficiam também Antonina do Norte.

155

Projetos

Deram entrada na Câmara Municipal de Fortaleza no recesso. Os novos vereadores começam com produção intensa. Historicamente, há um grande número de proposições, mas a maioria tem baixa relevância.

"Se os decretos não estiverem de acordo com a lei, vamos entrar com ações de improbidade administrativa e também contra outros crimes"

Vanja Fontenele, coordenadora da Procap, sobre os prefeitos que decretaram emergência nos Municípios.

IPVA

O deputado estadual Heitor Férrer quer que o Ministério Público Federal entre com Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o aumento do IPVA aprovado pela Assembleia no fim do ano passado. Ontem, ele esteve na sede do órgão para entregar uma representação com minuta da ação pretendida.

Contra fraudes

O INSS recomeçou, ontem, as perícias em benefícios por incapacidade. Se você é beneficiário, pode ser chamado a qualquer momento para reavaliação. Tudo isso para tentar detectar fraudes e prejuízos. Só no ano passado, ações contra crimes fez a Previdência deixar de gastar R$ 293 milhões.

Situação alarmante

A despreocupação e o deboche de alguns em relação às mortes nos presídios - incluem-se secretários nacionais é até governadores - é o fiel retrato do que boa parte da sociedade pensa das casas de detenção: 'quanto pior, melhor'. Ocorre que as mortes de lá são fruto da realidade daqui. Aqueles que matam lá, matam também aqui. E qualquer um de nós pode ser vítima.