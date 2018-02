Comunicado

01:00 · 22.02.2018

O Diário do Nordeste tem oferecido ao leitor análises detalhadas sobre as movimentações do crime organizado no Ceará. As edições mais recentes mostram, por exemplo, investimentos vultosos que integrantes de quadrilhas de traficantes fizeram nos últimos meses, chegando, pelo menos nas cifras conhecidas, a estratosféricos R$ 8,6 milhões. Diante de números tão expressivos, cabe questionar se o Estado - a expressão aqui se referindo a todos os entes públicos - tem hoje como abrir mão dessa ponta da economia.

Competitividade

Não é custoso notar, embora seja pesaroso e preocupante, que o crime gera ocupação e renda, absorvendo contingentes significativos de mão de obra desqualificada e, em volume menor, de profissionais especializados que fornecem grande leque de serviços e repassam bens e valores. Resta ao poder público não se deixar substituir por essa cadeira produtiva ilegal.

O tilintar

É estranho que se comprem três casas e um apartamento, gastando R$ 5,3 milhões nas operações, e cinco carros de luxo, somando R$ 2,1 milhões, e que isso não desperte curiosidades no mercado. Há no País todo um cenário de restrições e recessão na economia e isso, por si, já deveria acionar sinais de alerta para situações tão extraordinárias assim.

"O senhor terá o tempo que quiser... Sou eu quem estou presidindo (a sessão) e quem estiver achando ruim que venha tentar me tirar"

Deputada Silvana Oliveira (MDB) dirigindo-se amistosamente ao deputado Evandro Leitão (PDT), líder do Governo, e, no sentido inverso, aos parlamentares da oposição

24

De fevereiro

É o último prazo em cursos profissionalizantes promovidos pela Cagece - ou seja, sábado. O atendimento é feito na sede da empresa (Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030, das 8 às 11h). Os candidatos devem ter carta de encaminhamento no Sine-IDT.

135

Vagas

São disponibilizadas para cursos de bombeiro hidráulico (30 vagas), Técnicas de Comunicação, Negociação e Vendas (30), auxiliar administrativo (40) e Pintura Industrial (35). Os interessados serão atendidos por ordem de chegada.

Na garupa

Permanece em ponto morto na Assembleia Legislativa projeto do deputado Elmano de Freitas (PT) que isenta do ICMS as motocicletas adquiridas por mototaxistas. É só projeto de indicação, já que se trata de matéria tributária - e, por isso, é tema exclusivo do Executivo -, mas bem que merecia atenção melhor dos parlamentares.

De outros carnavais

Considerando que períodos carnavalescos são propícios a campanhas de esclarecimento e orientação social, pode-se debitar na conta da leseira política o início tardio da tramitação de projeto da deputada Rachel Marques (PT) na Assembleia Legislativa. Rachel quer criar no Ceará uma Campanha de Prevenção da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - Sida/Aids - e das demais doenças sexualmente transmissíveis. Mas a proposta só começou a andar após o Carnaval. A Coluna Comunicado disponibiliza um número de Whats App para contatos dos leitores: (85) 9964 7397.