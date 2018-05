Comunicado

01:00 · 02.05.2018

O que liga Fortaleza a Amsterdã, na Holanda, além de uma linha aérea que começa a operar amanhã? Com senso de observação, o leitor há de perceber que é a economia. É que a Câmara de Comércio Brasil-Holanda pretende inaugurar neste mês de maio seus primeiros escritórios de representação no Brasil. E o Ceará está no roteiro, numa articulação com a Federação das Indústrias, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Brasília e Tocantins - uma diversidade de vocações para não se questionar, diga-se.



O lançamento das atividades da Câmara de Comércio Brasil-Holanda em Fortaleza será nesta quarta-feira, na sede da Fiec (Av. Barão de Studart, 1980 - Aldeota). A solenidade está agendada para começar às 19 horas. Mais tarde, às 20h30min, as linhas aéreas para Amsterdã e Paris (França) serão lançadas no Palácio da Abolição.

75 metros

São as larguras das laterais da pista do Aeroporto Dragão do Mar, em Aracati. O equipamento recebe este mês inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil, na fase de procedimentos antes da certificação.

140 metros

Serão as larguras das laterais da pista após obras empreendidas pelo Departamento Estadual de Rodovias. O aeroporto é estratégico para o desenvolvimento econômico do Litoral Leste do Ceará.

"A conclusão da transposição, especialmente do eixo que beneficia o Ceará, é fundamental para a nossa segurança hídrica. Precisamos lutar para que seja finalizada em 2018"

Deputado Dedé Teixeira (PT)

Nosso deputado!

Leva a assinatura do deputado Celso Nascimento (PSC) projeto que institui no Ceará o prêmio "Cidade Amiga do Idoso". Como assim, o senhor e a senhora não conhecem na Assembleia parlamentar com esse nome? Nem poderiam. Ele tem mandato mesmo é em São Paulo, mas isso não inibiu a deputada Miriam Sobreira (PDT) de copiar proposta dele. Letra por letra, só economizando na justificativa.

Lá e aqui

Celso Nascimento sugeriu a premiação em São Paulo em novembro de 2017. Miriam a clonou em abril último. Ambos dizem que o reconhecimento é "destinado aos Municípios que se destacarem na adoção de políticas e iniciativas que visam assegurar um tratamento mais digno às pessoas idosas". SP já aprovou a medida, que, mesmo justa, não faz menção a valores a serem pagos.

Segurança na tela

Começa hoje, no Núcleo de Cinema de Animação da Casa Amarela Eusélio Oliveira, da UFC, integrado à agenda do 28° Cine Ceará. Para que ninguém ache que é mais um como outros tantos, esse tem um tema caro à sociedade - "Segurança da população" -, vai durar um mês inteiro e reunirá 10 jovens de cinco escolas públicas de Fortaleza. O resultado será exibido em 4 de agosto, na abertura do festival.