Comunicado

01:00 · 22.12.2017

Neste finzinho de ano, a Assembleia do Ceará encerrou as rotinas de plenário legislando sobre o que já havia legislado. Ou seja, em algum momento - ou em mais de um momento - empatou o dinheiro do contribuinte, representado pela mão-de-obra de deputados e servidores, em energia elétrica, papel, canetas e outros itens que ajudam a Casa a funcionar. É que aprovou-se projeto que obriga os bancos a dar informações sobre o tempo de atendimento ao cliente, algo que deveria estar definido desde 2003, quando lei específica para o serviço tramitou e foi sancionada.

Quem tratou do "remendo legislativo" foi o deputado Wagner Sousa (PR). Segundo ele, que achou haver uma lacuna no texto inicial, o objetivo era dar a "maior divulgação aos consumidores" do que a lei prevê.

17

Vagas

Estão disponíveis no Mestrado Profissional em Ciências da Cidade da Universidade de Fortaleza. A participação é aberta a profissionais das áreas de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia da Informação, entre outras.

2

De fevereiro

É a data final para inscrições no Mestrado em Ciências da Cidade. O atendimento é feito na Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu (Bloco B do Campus da Unifor), das 7h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira

"Está tratando o paciente como lucro e a doença como mercadoria"

Deputado Manuel Santana (PT)

Classificando as ações da gestão de Michel Temer na área da saúde. Segundo ele, "o sistema de saúde está em desconstrução, com o Governo Federal reduzindo recursos".

Desafio extra

A chegada de 2018 vai ter, para magistrados e servidores da Justiça Eleitoral do Ceará, um desafio além dos da realização de mais uma eleição. É que está definido para 9 de maio o encerramento de parte do cadastramento biométrico do votantes. Modernização e segurança, em resumo.

Conta aberta

A meta até 9 de maio é ter cadastrado com identificação por impressões digitais, colhidas eletronicamente, 75% do eleitorado dos 184 municípios. Pela contas do TRE-CE, isso significa que 129 municípios terão 100% dos eleitores cadastrados. Todo o Ceará deve estar atualizado em 2020.

Quando cai o pano

A Oficina de Iniciação Teatral Garimpo de Talentos, ministrada pelos professores Walden Luiz, Alexandre Silva e Daniele Amaral com articulação da Secretaria de Cultura de Fortaleza, faz o ato final nesta sexta-feira. E, para celebrar o encerramento dos trabalhos, encenará três esquetes hoje, a partir das 19h, no Teatro Antonieta Noronha (Rua Pereira Filgueiras, 4). Acesso gratuito.