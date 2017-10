Comunicado

01:00 · 12.10.2017

O Centro de Educação Infantil Olga e Parsifal Barroso terá infraestrutura para oferecer ensino de qualidade às crianças beneficiadas. A proposta inclui salas de aula bem equipadas, pátio de atividades, quadra poliesportiva, salas de atividades laborais, refeitório, além de teatro grego para 180 pessoas, pista de corrida, entre outros itens

Caucaia acrescenta à pauta deste Dia das Crianças uma celebração especial. É que o Instituto Myra Eliane e a Prefeitura lançam em solenidade marcada para as 8h30min a pedra fundamental da escola modelo do projeto Valores Humanos na Educação Infantil. O centro de educação infantil Olga e Parsifal Barroso, um ginásio poliesportivo, um teatro, um centro de formação para professores e centro de revitalização das etnias indígenas e quilombolas vão compor o novo complexo.

120 sistemas

De abastecimento de água já foram instalados pelo Projeto São José III, do Governo do Estado, em comunidades rurais do Cear. A primeira etapa da ação será executada até abril do próximo ano.

150 milhões

De dólares são o valor de financiamento que o Estado deve contratar com o Banco Mundial para bancar a próxima etapa do Projeto São José III. A operação de crédito já foi autorizada pela Assembleia Legislativa.

"Nós não somos de maneira alguma melhores ou piores que outros. Respeitamos as diferenças e o direito de escolha. O que não concordamos é que isso seja imposto, principalmente na infância"

Deputada Silvana Oliveira (PMDB)

Na cruzada que empreende contra metodologias modernas de ensino

Para enxergar...

O deputado Carlos Felipe (PCdoB) quer tornar o obrigatório o fornecimento de cadernos de provas impressos no sistema Braile a candidatos com deficiência visual em concursos públicos e vestibulares realizados por órgãos públicos do Ceará. E apresentou projeto - não em Braille, mas no formato acessível apenas a quem enxerga - na Assembleia.

...A cidadania

A ideia é justa e deve ser catalogada na pauta inclusiva que os parlamentos têm adotado, que serve também para confrontar as ondas excludentes e medievais que vez por outra varrem as instituições parlamentares. Segundo o deputado Carlos Felipe, há cerca de 1,5 milhão de pessoas no Ceará com deficiência.

Dois padrinhos

O vereador Benigno Júnior (PSD, foto) apresentou projeto requerendo que a Prefeitura reforme a Praça Estudante João Nogueira Jucá - um autêntico herói de Fortaleza -, no Bairro da Serrinha. Até aí, tudo ok. É obrigação dele mesmo. Mas não é que o vereador Emanuel Acrízio de Freitas (PRP) apareceu com projeto igualzinho? Pensando bem, se um não atrapalhar o outro...