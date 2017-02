Comunicado

00:00 · 07.02.2017

A presidência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado se reverte de grande importância para o Congresso Nacional: é por onde passam os projetos econômicos e financeiros do governo antes da aprovação em plenário. Até o fim desta semana, o Ceará deve ocupar mais este posto importante em Brasília. O indicado para o cargo é o senador Tasso Jereissati (PSDB), cuja articulação antecedeu a indicação de Eunício Oliveira para a Presidência da Casa. Na CAE, não há concorrência. A disputa maior é na CCJ, a mais importante, disputada por caciques do PMDB.

Mudanças nas paradas de ônibus tem causado transtornos a moradores da Capital. Leitores do Diário do Nordeste reclamam da retirada dos pontos na Praça dos Leões, no Centro, e também na Av. Pontes Vieira.

412 reais

É o valor da cesta básica, hoje, em Fortaleza. Segundo pesquisa do Dieese, a capital cearese registrou a maior alta em todas as regiões pesquisadas. No Nordeste, é a cesta mais cara entre as capitais.

9 mil reais

É o novo teto de renda para famílias brasileiras aderirem ao programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Ontem, o governo federal anunciou a elevação do teto, anteriormente de R$ 6,5 mil mensais.

"Quinta teve uma, sexta teve outra, nesta semana vai ter mais. Quando vocês virem esta semana vão se lembrar de mim"

Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, em frase mal explicada sobre o andamento da operação Lava-Jato. Ele será indicado por Temer para ser membro do STF.

Levanta dúvida

Em cinco dias, o Planalto tomou duas decisões de deixar o brasileiro com a pulga atrás da orelha sobre as intenções do governo Temer: 1º - deu status de ministro a Moreira Franco, nome popular nas delações da Lava-Jato. 2º - sinalizou a indicação de Alexandre de Morais para vaga no Supremo Tribunal Federal.

Questão simples

Candidato sob as bênçãos do nebuloso 'centrão' à Presidência da Câmara Federal na última semana, Jovair Arantes (PTB/GO) chegou ao dia da votação como sendo o cara que poderia atrapalhar os planos do governo na Casa. No fim das contas, resultado longe do esperado, ao que ele justificou: 'faltou voto, só isso'.

Valores humanos

O Instituto Myra Eliane e o Ministério Público do Ceará, em parceria, lançam, na próxima sexta-feira, dia 10, o projeto 'Valores Humanos na Educação Infantil', que busca promover ações que garantam valores morais e éticos como base pedagógica da educação infantil. O projeto defende a inclusão de uma visão mais humanística e menos utilitária na educação.