Comunicado

01:00 · 15.12.2017

Da série "Quem avisa, amigo é". O Tribunal de Contas do Estado está dando um alerta aos prefeitos. Diz o TCE que evitem o endividamento do município e gastos abusivos com eventos festivos e shows neste fim de ano. O Tribunal já acena com uma fiscalização rigorosa. Conforme o órgão, 102 municípios cearenses estão sob emergência devido à seca. Isso já é motivo de sobra para que o festejo não substitua, ou até mesmo deixe sob risco, o equilíbrio das contas e a prestação dos serviços públicos. A recomendação é de que se priorizem despesas e pagamentos necessários à manutenção da máquina administrativa.

O TCE vive um momento de rever estratégias. É que depois que o Tribunal de Contas do Municípios foi extinto, o órgão assumiu o controle externo das contas de prefeituras e câmaras municipais. O fim de ano é o primeiro teste para os novos procedimentos e alcances.

163

Lotes

Compostos por bens como impressoras, computadores, aparelhos de ar condicionado, balança industrial, bebedouros elétricos, filmadoras, mesas, geladeiras e freezers serão leiloados hoje pela Cagece, na Av. Santos Dumont, 779, Aldeota.

50

Reais

São o valor mínimo dos produtos postos à venda pela Cagece. Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, sendo vetada a participação de menores de idade e de quem estiver com alguma inadimplência na companhia.

O local foi tomado por usuários de drogas, passou a ser ponto de prostituição e com assaltos. Quem sofre é a comunidade que reside na área"

Vereador Márcio Martins (PR) sobre o abandono da Praça do Cristo Rei, entre o Colégio Militar de Fortaleza e a Igreja do Cristo Rei, no Centro

Enfim

Vai sair a regularização fundiária das comunidades São Cristóvão e Campo Estrela. Não era de ontem que os moradores de lá reivindicavam esse direito à Prefeitura, deve-se observar. Teve ali muito empenho e sacrifício, por décadas, para se conseguir inserir as duas localizações no plano municipal.

Tecnologia

A medida já foi assinada pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT) e vai passar agora à fase de execução dos estudos fundiários. Para isso, vão ser utilizados um programa de computador específico e até mesmo um avião, que vão auxiliar os técnicos. A comunidade já foi informada das (boas) novidades.

Largadão à beira-mar

Proprietários pouco dados a gestos cidadãos estão abandonando carros em Canoa Quebrada, uma das praias mais conhecidas do Nordeste - e que, a continuar assim, corre o risco de deixar de ser um destino turístico privilegiado. O veículo que aparece na foto ao lado está largadão numa das principais ruas de Canoa, a "Descida da Praia". E o poder público não dá conta disso.