Comunicado: 'Ausências visíveis'

O racha provocado na base governista pela proposta de emenda à Constituição que extingue o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) se manifestou de diferentes formas, ontem, durante a realização da solenidade de posse do conselheiro Domingos Filho na presidência da Corte. As sequelas do tema que domina a pauta da política cearense desde o fim do ano passado se traduziram não somente nos discursos inflamados repetidos durante a cerimônia, mas também se refletiram na ausência de representantes do governo estadual e da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Por outro lado, aliados de Domingos Filho lotaram o plenário. Gilberto Kassab, presidente do PSD, participou da solenidade, mas preferiu não responder às perguntas sobre a proposta de extinção do TCM.

34

Municípios

Foram representados por autoridades, entre prefeitos e vices, no ato de posse do conselheiro Domingos Filho na presidência do TCM. No evento, o cerimonial citou a presença de cada uma das lideranças.

72

Mil

Processos foram julgados pelo TCM na última década, segundo afirmou Francisco Aguiar na solenidade. Em ato falho, o conselheiro foi anunciado ao público como presidente do Tribunal de Contas do Estado.

"Manipulação política indisfarçada do governador do Estado do Ceará com uma larga maioria da base aliada"

Conselheiro Domingos Filho

ao disparar, no discurso de posse, críticas contra o governador Camilo Santana e à Assembleia Legislativa.

Apoio ao Carnaval

Começam nesta segunda-feira e já se encerram no dia 13 de janeiro as inscrições para o edital lançado com o intuito de apoiar os grupos interessados em participar das festas na Capital de Pré-Carnaval e Carnaval. Serão credenciados até 58 projetos, e o valor total consiste em R$ 530 mil.

Paz almejada

Lei em vigor instituiu 3 de maio como o Dia Estadual da Paz nos Estádios e Praças Esportivas. O combate à violência frequente que se arrasta há décadas, no entanto, demanda mais do que o estabelecimento de datas destinadas a conscientizar a população sobre o problema e requer articulação nacional.

Atendimento normalizado

Com o fim do recesso do Judiciário, o atendimento ao eleitor nos cartórios eleitorais, em todo o Estado, retorna ao horário normal a partir de segunda-feira. Na Capital, a Central de Atendimento ao Eleitor, na Praia de Iracema, funciona das 8h às 17 horas, mediante agendamento. Já nos Cartórios Eleitorais do Interior, o atendimento será das 8 às14h.