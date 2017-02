Comunicado: Ano novo, debates antigos

00:00 · 01.02.2017

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e a Câmara Municipal de Fortaleza retomam hoje as atividades. Apesar do novo ano, as pautas que concentraram as atenções dos parlamentares ao fim de 2016 devem voltar ao foco das discussões pelo menos no início deste ano. Na AL, nova emenda trará de volta ao centro dos debates a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Na Câmara, as divergências quanto à atuação da Uber voltarão à tona. O vereador Guilherme Sampaio (PT) já prometeu apresentar projeto no qual propõe a regulamentação do serviço e atividades semelhantes.

Em meio à extensa lista de demandas da presidente do STF, Cármen Lúcia, ela recebeu Roberto Cláudio e os prefeitos de outras 10 capitais. Na pauta: 12 temas de interesse dos municípios em tramitação na Corte.

276

Matérias

Foram apresentadas até ontem ao Departamento Legislativo da Câmara de Fortaleza. Portanto, os vereadores já iniciam o ano legislativo com uma longa pauta, embora ela esteja repleta de propostas com pouca relevância.

12

Anos

Representam o período em que o PMDB pode ficar à frente da presidência do Senado, caso se confirme a eleição do cearense Eunício Oliveira. Antes dele, presidiram Renan Calheiros, José Sarney e Garibaldi Alves Filho.

"A participação da juventude na política sempre foi importante. Mas hoje não é importante: é crucial"

Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ao discursar para os presentes na 10ª Bienal da UNE, que ocorre em Fortaleza desde domingo até hoje.

Contas prestadas

Além de utilizar a tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza, hoje, para prestar contas das ações executadas no primeiro mandato, o prefeito Roberto Cláudio deve voltar a citar os esforços que a gestão e os vereadores deverão assumir para buscar o desenvolvimento da Capital mesmo em meio às limitações orçamentárias.

Protesto previsto

Insatisfeita com o pacote anunciado na semana passada pela Prefeitura para cortar as despesas da máquina pública e reduzir o número de terceirizados, o bloco de oposição a Roberto Cláudio na Câmara convocou servidores do Município a lotarem a galeria da Casa neste retorno das atividades legislativas.

Quadra chuvosa

A quadra chuvosa começa hoje e, com ela, vem a esperança do sertanejo cearense para que as precipitações consigam amenizar o quadro desolador visível em quase todo o território do Estado. Após cinco anos de seca, a perspectiva apresentada pela Funceme para o período indica probabilidade de 40% para que ocorram chuvas dentro da média histórica.