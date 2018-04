Comunicado

01:00 · 26.04.2018

A Justiça Eleitoral do Ceará já soou o sinal de alerta. E está avisado aos eleitores e instituições que circulam na Internet e-mails em nome do TRE-CE tratando de supostos "cancelamentos" de títulos. É falso, do mesmo modo que a solicitação adicional dos textos, para que o cadastrado atualize dados por meio. Essas armações fazem parte de um panorama de ilegalidades que espreita a sociedade em situações do gênero. "A Justiça Eleitoral não envia e-mails a eleitores, nem para comunicar cancelamento de títulos eleitorais nem para convocar cidadãos para atuarem como mesários", diz o TRE-CE, observando que "não autoriza nenhuma outra instituição a enviar e-mails em seu nome. Mensagens dessa natureza devem ser apagadas, pois podem conter vírus de computador".

A propósito, o TRE do Ceará está reforçando diálogos com a Polícia Federal para tentar combater fake news e outras mumunhas no período eleitoral. A cúpula do Tribunal até já se reuniu com a nova superintendente da PF no Estado, delegada Vanessa Gonçalves Leite de Souza.

160 alunos

De escolas municipais de Fortaleza serão engajados no projeto Integração, da Prefeitura, que visa a ampliar a Educação em Tempo Integral.

4 escolas públicas

Participarão da nova proposta: Torres de Melo, Godofredo de Castro, Maria Felício Lopes e Dom Aloísio Lorscheider. São unidades do 3º ao 6º ano.

"Esse Fundo expira em 2020. Então, todo o esforço que estamos fazendo para que haja educação de qualidade tem data de validade"

Senador José Pimentel (PT)

Sobre o Fundo de Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação, que deve ser alcançado pelo congelamento de investimentos públicos por 20 anos, conforme determinação do Governo Federal.

Nos bastidores da saúde

A primeira semana de maio inicia uma maratona de cursos de capacitação para profissionais de unidades de saúde de Caucaia, enfatizando temas como Higiene e Limpeza (com 80 horas/aula); Atendimento em Farmácia (150h); e Tecnologia da Informação (40h).

Prevenção contra a patrulha

A Prefeitura de Fortaleza vai destinar R$ 4,624 milhões para a compra de livros didáticos para a garotada da rede municipal de ensino. E já há sinais de movimentações políticas para avaliar e, se os educadores derem colher de chá, tentar censurar o material.

Diálogo na ponta dos dedos

Comunicado também está no Instagram, com o perfil @colunacomunicado. E mantém um número para contato na rede social Whats App: (85) 99664 7397 (apenas para mensagens de texto e de imagens, não atendendo ligações). São, além dos e-mails comunicado @diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br, mais dois eficientes canais de diálogo da Coluna com os leitores.