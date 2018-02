Comunicado

01:00 · 21.02.2018

As secretarias municipais que têm interfaces mais frequentes com o atendimento de pessoas em situação de rua terão reuniões específicas com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, da Mulher, da Juventude e do Idoso da Câmara de Fortaleza. A ideia é afinar ações do Executivo e do Legislativo, considerando que as demandas não aliviam. Essa estratégia, que tem potencial para ampliar medidas dos dois poderes, foi definida pelos vereadores do colegiado - que, em consenso, destacaram a importância de abordagens políticas efetivas sobre o tema. Ainda assim, há sinalizações de que foi bem recebida pelo Paço. Não há um calendário para os encontros.

A Comissão retrata a multiplicidade partidária da Câmara de Fortaleza. Estão lá sete vereadores de seis partidos: PRP (2), PR, PPL, SD, PRTB e PCdoB. A diversidade é democraticamente positiva. A presidência é exercida por uma noviça na Casa: Larissa Gaspar, do PPL.

30

Mil

Mudas de árvores plantadas são a meta da Prefeitura de Fortaleza para 2018. O Horto Florestal Municipal Falconete Fialho, no Parque Ecológico do Passaré, é considerado estratégico nesse processo.

15

Metros quadrados

De área verde por habitante são o espaço verde projetado pela Prefeitura para 2020. O Horto produz, cultiva e fornece as plantas para o paisagismo das ruas, avenidas e equipamentos públicos de Fortaleza.

"O Governo Federal também precisa colaborar, mas é necessário que o Estado assuma a responsabilidade para também assumir a obrigação de melhorar"

Deputado Carlos Matos (PSDB) sobre atribuições na segurança pública.

Clima pesado

E nuvens pesadas permanecem sobre a Assembleia. É que, aos trancos e barrancos, acabou sendo retomado nestes dias o debate - que tem aquele jeitão de inócuo - sobre a instauração de uma CPI do Narcotráfico. Aliás, a AL votou ontem a criação da cria a Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

Raios e trovões

Parte da situação acha que a CPI seria só um palanque para a oposição. E, assim, pago com dinheiro público. Já a oposição diz que seria um gesto de coragem da Assembleia. Externamente, há quem não veja necas de viabilidade na proposta, pois os deputados não são treinados para questões assim.

Dirigindo as inovações

A proposta da carteira de habilitação popular, originalmente apresentada pela deputada Raquel Marques (PT), já tem ramificações. Como, por exemplo, a da CNH Popular Estudantil, lançada pelo governador Camilo Santana em dezembro passado. O propósito é o de beneficiar estudantes com 18 anos a partir do 3º ano do Ensino Médio. Inicialmente, vão ser contemplados 8 mil alunos.