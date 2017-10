Comunicado

01:00 · 11.10.2017

Quem se pauta politicamente pela segurança precisa se ligar. É que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado deve votar hoje relatório que trata do Estatuto da Segurança Privada. Há no texto pontos em discussão, como a proibição de as instituições bancárias constituírem empresas próprias para transportar valores e a abertura plena ao capital estrangeiro para que atue na área. Num cenário como o do Ceará, onde este ano já houve 52 ataques a bancos, caixas eletrônicos e veículos de transporte de dinheiro, são um texto e um trâmite que exigem atenção.

Da série "Acredite se quiser": uma calçada da Rua José Vilar, na Aldeota, está completamente vetada a pedestres. Um volumoso monturo de lixo foi colocado na passagem e, sem a presença da Prefeitura, o cidadão acabou perdendo o espaço - que, admitamos, já não é dos mais transitáveis.

4,5 milhões

São o investimento projetado pelo Estado para obras no "Corredor Religioso de Canindé", sob a responsabilidade da Secretaria das Cidades do Ceará. A cidade é um dos principais polos de romarias do País.

6 referências

Estão contidas no "Corredor Religioso": Basílica de São Francisco das Chagas, Estátua de São Francisco, Praça do Romeiro, Convento de Santo Antônio, Casa dos Milagres e Via Sacra do Monte.

"Mesmo com só 3% de aprovação em todo o País, ele segue, apoiado por deputados financiados por esse esquema, sua agenda de retrocessos"

Deputado Manuel Santana (PT) fazendo pontaria na gestão Temer.

Momento Maju

Para quem se atiça com feriadões, como o de amanhã a sábado: vai dar praia, indicam institutos que monitoram tempo e clima, também para alegria de quem trabalha com cultura e turismo. Temperaturas variando de 25º a 35º e poucas nuvens no Ceará todo. Zero de chuva até domingo.

Momento Dráulio

Mas se o calorão traz oportunidades de lazer bacanas, não custa lembrar que a radiação ultravioleta têm alcançado, digamos, índices ultraviolentos, sobretudo das 13 às 15h. E que temperaturas elevadas favorecem o aparecimento do mosquito transmissor da dengue, zica e chicungunha (aqui já aportuguesadas).

A quem interessar possa

Baseado em poema do juiz federal Marcos Mairton da Silva, será exibido hoje no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, o curta-metragem "Diz a Lenda". Um trecho da obra que inspira o roteiro: "Olho pra Vossa Excelência / E me dá até gastura, / Porque não tem compostura, / Nem respeito, nem decência./ Verdadeira excrescência. / Não cumpre o que é prometido,/ Volta e meia anda metido/ Em tudo que é obscuro/ Por isso estou bem seguro: / Vossa Excelência é bandido!"