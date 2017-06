Comunicado

00:00 · 08.06.2017

Tema obrigatório de discussões e dúvidas em diferentes instâncias, a reforma da previdência nos moldes determinados pelo governo de Michel Temer (PMDB) e agora sob análise do Congresso atinge de cheio os servidores públicos. A avaliação é da procuradora municipal de Fortaleza Gláucia Pontes. "Em termos gerais, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) é extremamente injusta e incompatível com a lógica previdenciária adotada pelo Regime Próprio de Previdência, cujo intuito é manter um sistema de autossustentação, considerando o caráter contributivo e solidário (...)".

A análise da procuradora - uma das mais respeitadas especialistas locais em previdência - está no livro "A Aposentadoria e o Servidor Público". Dado interessante: a publicação foi lançada em 3 de dezembro do ano passado, dois dias antes da divulgação do projeto do Planalto.

Atenção

O Corpo de Bombeiros do Ceará abre no próximo dia 2, quando se comemora o Dia Nacional do Bombeiro, a 53ª edição da Semana de Prevenção Contra Incêndios. Hoje, a corporação tem 1.675 integrantes, sendo cerca de 1, 1mil em Fortaleza e na Região Metropolitana e aproximadamente 500 no Interior. A instituição existe no Estado desde 1925.

Esclarecimentos

A Semana de Prevenção Contra Incêndio é comemorada anualmente na semana em que 2 de julho estiver compreendido. A data foi instituída em 1954, pelo presidente Getúlio Vargas, considerando o dia em que o imperador D. Pedro II assinou decreto que regulamentou o serviço de extinção de incêndios no Brasil.

59

Milhões de reais

São a estimativa do custo para a construção de cinco novas adutoras no Ceará. São estratégias para atenuar efeitos da seca. Órgãos que monitoram tempo e clima já indicam poucas chuvas em 2018.

7

Municípios

Devem ser beneficiados com as adutoras: Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Boa Viagem, Capistrano, Itapiúna, Jaguaruana e Quixeré (Distrito de Lagoinha). A verba está sendo negociada com a União pelo Estado.

"Os demais mananciais da bacia metropolitana irão abastecer a Capital e municípios vizinhos. Essa é mais uma das ações de segurança hídrica"

Deputado Leonardo Pinheiro (PP), sobre as perspectivas da tecnologia recentemente incorporada pelo Governo do Estado às políticas de segurança hídrica

Mazela em vez de ensino

Detentor de dados positivos na educação, o município de Reriutaba (a 290 km de Fortaleza) não tem mais tantos motivos para festa. É que agora ostenta um desairoso segundo lugar nos índices estaduais da febre chicungunha (nome aqui já aportuguesado).Saltou 1,9mil por cento no número de ocorrências. Só perde para General Sampaio.