Comunicado

01:00 · 14.12.2017

André Liohn também lançou a obra "Correspondente de Guerra: os perigos da profissão que se tornou alvo de terroristas e exércitos", em parceria com o jornalista Diogo Schelp. A publicação inclui fotos e reflexões a respeito dos desafios da profissão nos conflitos amados

O fotógrafo paulista André Liohn vem amanhã a Fortaleza. E às 9 horas, no auditório da Biblioteca da Unifor, com acesso gratuito ao público, fala sobre as experiências profissionais que tem em fotografias documentais e de guerra. Entre os trabalhos que realizou, destaca-se o ensaio "Sem Filtros", retratando vítimas da Guerra Civil da Líbia. A produção lhe rendeu a única Medalha de Ouro Robert Capa, prêmio de reconhecimento internacional, concedida a um brasileiro. A propósito, fotos de Liohn integram a mostra "Na Linha de Frente", em cartaz no Museu da Fotografia (Rua Frederico Borges, 545 - Varjota), em Fortaleza.

8,7 bilhões

De reais são a expectativa de ingresso na economia cearense com as ações programadas pelo Ceará Veloz até 2018. Trata-se de plano de aceleração do crescimento desenvolvido pelo Governo do Estado.

524 mil

Empregos são a projeção do que se planeja criar pelo Ceará Velo, conforme o governador Camilo Santana (PT). A finalidade é criar no Estado estruturas mais competitivas, inovadoras e sustentáveis.

"Temos de saber para onde está indo a mercadoria dos trabalhadores"

Vereador Marcelo Lemos (PSL), questionando o destino que a Agência de Fiscalização de Fortaleza, órgão da Prefeitura, dá a produtos que apreende em feiras e de ambulantes e os métodos pouco transparentes, segundo ele, utilizados para doação a entidades

Fim de ano azedo

Não é de bom tom neste fim de ano por no mesmo sorteio de amigo secreto os deputados federais Gorete Pereira e Flávio Sabino e o estadual Wagner Sousa. Eles não se entendem sobre quem deve disputar vagas na Câmara em 2018. Para piorar, um possível árbitro da querela, o presidente nacional da sigla, encontra-se no xilindró.

Cada um por si

Antonio Carlos Rodrigues, o chefe do PR, está no presídio que abriga também o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB). E, mesmo vendo o sol nascer quadrado, não teve a solidariedade dos correligionários cearenses. Nenhum deu um pio sequer em defesa do líder e todos, paradoxalmente, mantêm o discurso moralista.

"Concepção tosca"

Da bancada progressista na Câmara de Fortaleza, somente o vereador Acrísio Sena (PT) encampou sem papas na língua um discurso crítico ao uso de armas letais pelos agentes da Guarda Municipal. "A proposta de armamento é de uma concepção tosca de segurança. Isso está indo na contramão do mundo, que está desmilitarizando suas polícias", tem dito, mas quase sem apartes de apoio.