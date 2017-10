Comunicado

01:00 · 14.10.2017

Os lentos trâmites da burocracia legislativa estão para impor um ano de espera a proposta que, avaliam setores de fato responsáveis da análise política, pode ser fundamental para o Ceará. É a proposta de criação de uma delegacia de polícia especializada em homicídios relacionados ao tráfico de drogas, texto do deputado Tin Gomes (PHS). A matéria foi encaminhada na Assembleia em dezembro do ano passado. Passou pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Defesa Social; e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Mas tropeçou na Orçamento, Finanças e Tributação. E está parada por lá, à espera de tão demorado parecer.

Na leitura dos fatos vinculados a essa proposta pode-se contar o excessivo uso da violência como mote de discursos nos plenários parlamentares. Ou a exploração midiática de medidas que Estado e Município tomam. Mas em qualquer situação não se pode perder o vista o mais agudo: a média diária de 15 assassinatos por dia no Ceará.

169 aprovados

Em concursos públicos da Prefeitura de Fortaleza, em diferentes categorias, serão convocados pelo Instituto Doutor José Frota, o principal hospital do Município.

7 especialidades médicas

Terão profissionais contemplados na convocação do IJF: Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica, Anestesiologia, Medicina Intensiva, Nefrologia, Pediatria e Traumatologia.

"Não podemos negar que temos limitações e é importante que o governo encontre mecanismos para garantir que as cooperativas continuem trabalhando"

Deputado Carlos Felipe (PCdoB)

Sobre a situação da saúde pública no Ceará e das cooperativas de trabalho médico. Ex-prefeito e médico, o parlamentar dá um diagnóstico preciso: "Nosso maior problema são os repasses do Governo Federal".

Acréscimos

Os novos juízes eleitorais do TRE do Ceará, Tiago Asfor Rocha Lima e Roberto Viana Diniz de Freitas, tomam posse na próxima segunda-feira. E em novembro, o juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava completará o ciclo de renovações do TRE deste ano, sendo empossado na vaga da juíza Joriza Magalhães Pinheiro.

Quem chega

Tiago Asfor é advogado e ingressa entra na vaga de jurista, com a saída de Cid Marconi, que atualmente ocupa cadeira de desembargador federal do TRF 5ª Região. Já o juiz de Direito Roberto Viana Diniz de Freitas vai ficar na vaga que era de Mauro Liberato, que foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado.

Um Oi para a recuperação

Credores da recuperação judicial da operadora Oi residentes no Ceará têm até a próxima quinta-feira para aderir ao Programa para Acordo e receber valores até R$ 50 mil. Basta acessar o site www.credor.oi.com.br para se cadastrar, apresentar a documentação requerida e, depois, ir ao Centro de Atendimento da Oi para fechar o acordo.