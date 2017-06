Comunicado

00:00 · 07.06.2017

A violência é uma doença. E, pelos números com que se apresenta, endêmica - ou seja, com incidência em determinada população e/ou região. Os dados sintetizados no relatório "Trajetórias Interrompidas - Homicídios na adolescência em Fortaleza e em seis municípios do Ceará", do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, da Assembleia, revelam com nitidez inquestionável a gravidade do problema. Informa-se lá que 17 bairros de Fortaleza, nas regiões oeste e sul da cidade, concentram 44% das mortes violentas de jovens de 16 a 18 anos, negros, do sexo masculino e moradores da periferia. Não se tratam, definitivamente, de desafios atrelados unicamente ao setor de segurança pública.

A atenção aos problemas da violência, partilhada por agentes públicos e privados - da política, das gestões, do empreendedorismo e das entidades do terceiro setor - tende a ser uma resposta eficiente. Mas há de se estabelecer liderança nesse processo. Quem se habilita?

26

Ecopontos

Funcionam em Fortaleza, em bairros como Barra do Ceará, Vila Velha, Carlito Pamplona, Pirambu, São João do Tauape, Varjota, Cidade 2000, Praia do Futuro, Vicente Pinzon, Jóquei Clube, Pici e Fátima.

21

Novos ecopontos

Devem ser instalados até o fim deste ano, segundo a Prefeitura. As estruturas têm formato de contêiner e estão equipados com caçambas para coleta e têm espaços para equipes de limpeza, fiscalização e monitoramento.

"A festa de São João é tradição e um dos mais importantes eventos culturais do Nordeste"

Deputada Fernanda Pessoa (PR) - Gastando tempo no plenário da Assembleia para falar das festa juninas, e meio que "descobrindo a pólvora"

Bandeirada

A Prefeitura de Fortaleza vai empatar cerca de R$ 585 mil do contribuinte para contratar "pessoas jurídicas para prestação de serviços de transporte terrestre para passageiros, para os servidores, empregados e colaboradores". Ou seja, táxi. A estimativa é de serem percorridos anualmente 193,3 mil quilômetros.

Lista de requisitos

E há exigências, viu? "Ar- condicionado, taxímetro, capacidade para transportar quatro passageiros, estar em perfeitas condições de uso (e) (...) disponibilizar solução tecnológica que possibilite a operação e a gestão das solicitações das corridas, através de aplicação web e aplicativo mobile".

Cada palmo de chão

No caso da contratação dos táxis pela Prefeitura, a matemática pode ser uma ferramenta interessante para os curiosos. Por exemplo: como o contrato previsto é de 12 meses, conclui-se que admitem-se percursos em média de 16,108 mil km por mês - isso corresponde a sete vezes a distância entre Fortaleza e Brasília. Oito órgãos, incluindo o Gabinete do Prefeito, terão acesso ao serviço.