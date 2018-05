Comunicado

01:00 · 03.05.2018

Decisão tomada ontem pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará determinou que a Prefeitura de Caucaia não pague a empreiteira que fazia a coleta de lixo no município valores eventualmente cobrados. A rigor, quem ganha com isso é a comunidade. Há dois aspectos a serem observados: 1) Danos dessa natureza causados à saúde pública, ao erário e ao ambiente não são reparáveis; 2) Há no horizonte uma perspectiva palpável de encerramento justo da questão, já que a decisão dos magistrados é indicativo importante para um desfecho.

A desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, que relatou processo, registrou que o pagamento que estava sendo requerido pela empreiteira causaria "imenso impacto financeiro", o que é impedido pela Constituição.

101,9

Assassinatos

Por grupo de 100 mil habitantes na faixa de 15 a 29 anos de idade. Essa é a taxa de mortandade no Ceará, segundo o "Atlas da Violência 2017". É o quarto índice mais elevado do País, conforme o "Atlas".

118,1

Assassinatos

Por grupo de 100 mil pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos são o índice de Sergipe - o estado que concentra mais casos no Brasil, segundo o "Atlas da Violência". O topo do ranking ainda inclui Rio Grande do Norte e Alagoas.

"Vários veículos são isentos (...). Além disso, os donos de autoescola vêm passando por situação difícil por conta da crise econômica"

Deputado Tomaz Holanda (PPS) justificando, com uma alegação pra lá de genérica, proposta com a qual quer isentar carros de autoescolas do pagamento de ICMS e IPVA

Mostra em Fortaleza

A artista plástica Naza MacFarren está expondo a partir de hoje em Fortaleza, na galeria José de Alencar (Avenida Engenheiro Santana Jr., 2760). A mostra desenvolve o tema "Estado de Criação" e pode ser visitada desta quinta-feira até 4 de junho.

Óleo, aqui e alhures

Naza MacFarren faz trabalhos a óleo. Começou a pintar profissionalmente em Brasília (DF) e Recife (PE), onde realizou as primeiras exposições individuais. A obra da pintora está representada em coleções públicas e particulares no Brasil e em outros países.

Semana pela história

O Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa, se conectou à XVI Semana Nacional de Museus. Literalmente, aliás, já que este ano o tema é "Museus Hiperconectados". E definiu programação especial para marcar as atividades. De 14 a 18 próximos haverá visitas orientadas, sempre das 8 às 17h. No dia 16, será realizada palestra sobre educação, comunicação e museus, pelo historiador Adson Pinheiro, das 10 às 12h. Toda a agenda é gratuita.