Comunicado

01:00 · 19.12.2017

O Diário do Nordeste chega, hoje, aos 36 anos de fundação, criado a partir da visão do chanceler Edson Queiroz. Já são mais de três décadas e meia de serviços prestados à sociedade cearense, com o principal objetivo de bem informar. No editorial publicado em sua 1ª edição, em 19 de dezembro de 1981, a credibilidade e o investimento em novas tecnologias já eram as principais marcas da publicação. Sempre na vanguarda, o Jornal está presente nas mais diversas plataformas, busca a inovação, atento às tendências mundiais do jornalismo sem esquecer seu papel de defender a sociedade e integrar o Estado do Ceará.

O Governo do Estado está em busca de empréstimo de R$ 240 milhões para o saneamento rural. Quando retomar as atividades de plenário, em fevereiro, esse deve ser um dos temas mais explorados na Assembleia Legislativa.

20,43

Mil

Estudantes de escolas estaduais receberão hoje, em solenidade simbólica na Secretaria da Educação Básica (Cambeba), às 9 horas, notebooks do Prêmio "Aprender pra Valer", destinado a reconhecer o bom desempenho acadêmico.

1.000

Alunos

De diferentes instituições foram convidados a representar os agraciados no ato desta terça-feira, que deve contar com a participação do governador Camilo Santana; da vice, Izolda Cela; e do secretário da Educação, Idilvan Alencar.

"A área da saúde precisa da prática sendo controlada de perto. Sem esse controle, a população é a maior prejudicada, já que esses profissionais cuidam do povo"

Deputado Carlos Felipe (PCdoB)

Barbas de molho

Os cearenses estão mais preocupados com o diagnóstico de doenças graves como o câncer, infarto e mal de Alzheimer. A seguradora Mongeral Aegon fez um levantamento n este ano no mercado local e apurou que a procura por seguro de vida para doenças assim cresceu 169% em relação ao ano passado.

Mau sinal

Gorros de Papai Noel - peças do mais tradicional guarda-roupa de fim de ano, mas absolutamente incompatíveis com o calor que tem feito ultimamente - têm sido atrações nos sinais de trânsito de Fortaleza. A criatividade indica, porém, outro fenômeno: o aumento do número de ambulantes e do comércio informal.

Corretagem irregular

Enquanto a Prefeitura não tomar medidas sérias contra corretores de imóveis que agem irregularmente e infestam Fortaleza de placas que geram poluição visual e prejudicam a sinalização de trânsito, aberrações como essa - na Rua João Carvalho, próximo a um colégio, empresas e a um prédio da Justiça Federal - continuarão ocorrendo. Afinal, quem vê de primeira a placa de proibido estacionar?