Climatempo prevê até 75mm de chuvas em áreas do Ceará

00:00 · 12.01.2017

Temperatura Na cidade de Fortaleza, as precipitações registradas ontem, pela Funceme, foram mais intensas nos bairros Pici e Água Fria, que somaram, respectivamente, 19 milímetros e 13,2 mm ao longo de 24 horas. Alagamentos e problemas em semáforos foram registrados ao longo do dia ( Fotos: José Leomar )

Assim como nos primeiros dias deste mês, Fortaleza amanheceu sob forte chuva nessa quarta-feira. No posto Pici, onde foi contabilizada a maior precipitação da cidade, choveu 19 mm, segundo levantamento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Já na Água Fria, choveu 13.2 mm; em Messejana, 7.2 e, no Castelão, 7 mm. Ontem, as precipitações também atingiram os onze municípios que compõem a região do Litoral de Fortaleza.

LEIA MAIS

.Açudes têm metade do volume em relação a 2016

Além disso, levantamento da Climatempo Meteorologia, projeta chuvas em todo o Ceará entre 50 e 75 milímetros, na próxima semana. Já na região central do Estado, a entidade aponta possibilidade de chuvas acima de 100 mm, causadas pela presença de áreas de instabilidade atmosférica.

Já segundo os dados da Funceme, a nebulosidade que gerou as chuvas dessa quarta-feira esteve associada à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). No sul do Nordeste, também observou-se um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sistema de baixa pressão atmosférica e circulação horária a aproximadamente 12km de altura. Apesar da menor intensidade, comparada à que ocorreu no último domingo, dia 8 de janeiro, a chuva desta quarta-feira foi suficiente para alterar a rotina dos fortalezenses.

Sensação

Outra diferença ainda foi sentida na pele: com a temperatura oscilando entre 24ºC e 26°C, a sensação térmica foi de um dia bem mais frio. A água também foi suficiente para gerar transtornos no trânsito, com ruas alagadas. Dentre elas, as avenidas Virgílio Távora e Abolição, onde os carros tiveram de trafegar com mais cuidado. A Defesa Civil de Fortaleza informou que recebeu dois chamados por risco de alagamento de via, durante a manhã de ontem.

Para esta quinta-feira, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos estima que haja nebulosidade variável com possibilidade de chuva no centro-norte do Estado. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Na sexta-feira, entre a madrugada e a manhã, há possibilidade de chuvas isoladas no noroeste do Ceará. Nas demais regiões, o céu deve ficar entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia.

Ainda de acordo com informações da Funceme, as chuvas dos últimos dias vêm sendo causadas pela atuação e posicionamento favorável dos VCANs, de Cavados de Altos Níveis e da influência de sistemas frontais. Contudo, o órgão alerta que esses sistemas meteorológicos são difíceis de prever a longo prazo e orienta aos usuários que acompanhem a Previsão do Tempo diariamente. O prognóstico oficial da quadra chuvosa para o Estado do Ceará será divulgado na próxima quarta-feira, dia 18 de janeiro.

Conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), o cenário climático atual é de um episódio de um fenômeno La Niña de fraca intensidade, que deve durar até fevereiro de 2017. Apesar da relação entre episódios do La Niña e a ocorrência de uma estação chuvosa favorável na Região Nordeste, segundo o órgão, nesta próxima estação chuvosa, o cenário deve ser mais influenciado pela condição do Oceano Atlântico Tropical Norte.

Probabilidade

Desde dezembro do ano passado, as águas do Atlântico se encontram anormalmente aquecidas, fenômeno desfavorável para as chuvas no semiárido. Desta forma, a previsão climática sazonal para o primeiro trimestre de 2017 indica probabilidade de 45% de chuvas abaixo da média histórica na região.

Além disso, no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a previsão meteorológica anunciada para trimestre Fevereiro-Março-Abril no Estado do Ceará será discutida no próximo dia 20 de janeiro.

População comemora dia de precipitações

Fabiana Peixoto

Amém. Que essas chuvas vão principalmente para o sertão (sic)

Glauber Fidelis

Aqui em Viçosa do Ceará desde madrugada chove. Friozinho de 22 graus. Show! Chuva abençoada

Joelson Mourão

Minha Ipueiras como sempre muito bem abençoada pelo inverno Nordestino!!!

Meigo Bordado

Queridos, abençoada chuva....Gera transtorno sim, mas vocês precisam de muita chuva...Que venha, muita onde precisa chover (sic)