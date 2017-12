Circuito é marcado pela beleza e a arte das jangadas

01:00 · 18.12.2017 por Cadu Freitas - Repórter

Desde os 10 anos de idade, Lindomar Lima navega pelas águas cearenses. Seja no Cumbuco, em Caucaia, onde mora e trabalha, ou na Capital, o homem de 42 anos exibe na Enseada do Mucuripe um óculos meio a meio. Metade com lente, outra sem: "a namorada quem deu. "Pescar para mim é sair numa jangada dessas aí e passar de quatro a cinco dias lá no mar. Só que agora eu não estou indo mais passar esse tempo, não, estou de manhã e, no finzinho da tarde, eu volto pra casa", revela o senhor minutos antes de colocar o paquete - embarcação de cinco a seis metros - na água e ouvir o estouro de fogos que deu início à 16ª edição do Circuito Cearense de Jangadas.

Assim como Lindomar, outros 249 pescadores saíram de diversas áreas do litoral cearense a fim de concorrer na regata marítima promovida pelo Sistema Verdes Mares por meio da TV Diário, que a transmitiu ao vivo. O evento, cuja ocorrência é de duas vezes ao ano, levou ao mar 45 embarcações e incontáveis sonhos e histórias do litoral cearense, contadas e narradas pelos protagonistas: os pescadores.

"Sempre eu lutei para que o pescador não fosse visto apenas como aquele homem que vai trabalhar no mar e buscar o peixe para o cearense comer. É muito mais do que isso, ele tem história, tem tradição, tem bravura, e isso é destacado aqui", ressalta Possidônio Soares, presidente da Colônia de Pescadores Z-8.

Posição igualmente defendida pelo diretor da TV Diário, Roberto Moreira. Segundo o jornalista, "a ideia é manter viva, acesa essa tradição do pescador artesanal, do jangadeiro, do homem do mar, aquele que sobrevive do mar de uma forma simples e honesta".

Conforme Naná, um dos organizadores do evento, apesar de ser uma competição, os pescadores cearense se unem nesse período do ano na intenção de fazer o encontro de união. "É uma maneira que o pescador tem de mostrar a satisfação, de dizer para a população, através do Sistema Verdes Mares, como se conduz uma embarcação à vela. É o dia a dia do pescador, como se prepara uma jangada de uma competição desse nível", afirma o organizador ao calcular que a velocidade do vento estava favorável para a corrida marítima - entre 30km e 35km.

A embarcação Gaby consagrou-se vencedora pela oitava vez do Circuito Cearense na categoria jangada e faturou R$ 3 mil; a mesma embarcação venceu o evento do meio do ano. Atrás dela, vieram as embarcações Carol e Flor do Caribe. Na categoria paquete, a embarcação de Lindomar Lima, a Rael, foi a vencedora, seguida das jangadas Iago e Bolinha 3.

De acordo com o secretário de Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará, Euvaldo Bringel, "quando o Sistema Verdes Mares promove essa regata, a gente, enquanto Governo do Estado, tem mais é que aplaudir, que apoiar; e a gente enquanto cearense deve valorizar esses homens e mulheres que fazem com que a pesca do Ceará seja muito importante".