'Cinturão das Águas' terá R$14 milhões

01:00 · 10.05.2018

As obras do Cinturão das Águas do Ceará (CAC) receberam mais R$ 14 milhões do Ministério da Integração Nacional nesta semana. Segundo o secretário de Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, o valor é a primeira parcela do orçamento de R$ 98 milhões previsto para 2018. "O valor está aquém dos anos anteriores e nós pretendemos conseguir mais R$ 100 mil. Os R$ 98 milhões serão repassados de acordo com nossa demanda", explicou o secretário.

Os recursos federais serão aplicados na construção do trecho 1 do empreendimento, que possui 145 quilômetros de extensão e está dividido em cinco etapas. O empreendimento vai captar a água do Rio São Francisco e conduzi-la até o Castanhão, responsável por parte do abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As obras do Eixo Norte do Projeto São Francisco já estão 96% finalizadas e serão concluídas até o fim deste ano, segundo afirmou o Ministério da Integração.

Em nota, o Ministério afirmou, ainda, que mais de 1.200 profissionais estarão em campo nas próximas semanas. Com a aceleração dos serviços, a expectativa é que as águas do Rio São Francisco cheguem ao Ceará em agosto próximo. De acordo com o secretário Francisco Teixeira, mais da matade da obra já está concluída (53%).

