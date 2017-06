Cinturão das águas receberá R$ 60 mi

00:00 · 07.06.2017

Com investimentos federais, o Cinturão é executado pelo Estado e receberá água do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco ( Foto: Elizangela Santos )

A obra do Cinturão das Águas do Ceará ganhará um investimento de R$ 60 milhões, segundo informou o Ministério da Integração Nacional. O anúncio foi feito ontem pelo ministro Helder Barbalho ao governador do Estado, Camilo Santana, em audiência realizada na sede da Pasta. A medida do empenho dos recursos também foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa terça-feira (6).

O repasse pelo Ministério da Integração Nacional ocorrerá assim que os recursos forem disponibilizados pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Novas liberações serão feitas gradativamente em função da análise da execução das obras. Na semana passada, já haviam sido liberados R$ 11,8 milhões para o CAC que, quando concluído, atenderá mais de um milhão de pessoas.

Com investimentos federais, o Cinturão é executado pelo governo estadual e receberá a água do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. No último ano - entre maio de 2016 e abril de 2017 - o empreendimento recebeu cerca de R$ 244 milhões da União.

A Pasta também auxiliou o Estado com recursos que vão aumentar o abastecimento de água na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ao restabelecer a capacidade de bombeamento das estações elevatórias do Castanhão, Banabuiú e Itaiçaba.

Investimento

O reforço da Operação Carro- Pipa também foi anunciado como prioridade pelo Ministério da Integração Nacional. Somente no Ceará, de janeiro a março de 2017, a Pasta investiu R$ 73 milhões para atender diariamente 682,1 mil pessoas em 94 municípios do Estado.