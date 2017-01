Cidade terá edital para criar plano de coleta de lixo

00:00 · 11.01.2017 por Patrício Lima - Repórter

A Avenida Castelo Branco (Leste-Oeste) é uma das vias que apresenta maior demanda de lixo, conforme a Prefeitura. Por conta disso, a coleta especial urbana o local chega a ser feita sete vezes diariamente ( FOTO: THIAGO GADELHA )

Diante do constante e crescente acúmulo de lixo na cidade, a Prefeitura de Fortaleza vai contratar uma consultoria internacional para traçar novo planejamento de políticas sanitárias na Capital. A informação é do prefeito Roberto Cláudio, divulgada ontem na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), durante certificação ambiental Fator Verde.

"O problema do lixo em Fortaleza é uma das minhas grandes frustrações. Tenho estudado o tema e percebi que quanto mais se gasta nisso, mais a cidade fica suja. Um exemplo é a região da Leste-Oeste, que necessita diariamente de sete viagens para levar o lixo produzido no local", diz.

Para ele, as pessoas se acostumaram com isso, e já correlacionam o espaço como um ponto de onde jogar lixo. "Isso se torna um ciclo vicioso. Uma das soluções pode ser a criação de uma multa nesses tipos de casos. Em breve, lançaremos um edital para licitarmos uma consultoria especializada, para tentar descobrir maneiras de melhorar esta realidade", aponta.

O gestor afirma também, que outras medidas estão sendo tomadas para diminuir o acúmulo de lixo na cidade. "Aumentamos de 3% para 8,5% o número de coleta realizadas nos Ecopontos na cidade, sendo que a média nacional é em torno de 3,5%. Atualmente são 22 ecopontos em atividade na coleta e separação de resíduos. Além de desconto na água e luz, o cidadão pode ganhar crédito no bilhete único com a troca de resíduos nos Eco Pontos. Porém, não adianta ir em busca de soluções contra o acúmulo do lixo, se a população não ajudar nesse processo", acrescenta o gestor.

Para o presidente da Associação dos Caçambeiros de Fortaleza (Acfor), José Augusto Eloy Júnior, o acúmulo de lixo se dá pelo baixo efetivo nas coletas diárias. "Nos últimos anos, aconteceram cortes significativos no número de caçambeiros que faziam as coletas diariamente. Antes, só no turno da noite, eram 100 caçambas que faziam essa coleta. Atualmente, só contamos 200 carros. Além disso, houve paralisações subsequentes por conta de atraso de salário, o que piora ainda mais o sistema, que já está fragilizado".

Aterro

Cada caçamba leva em torno de 10 toneladas de resíduos diariamente para o aterro sanitário em Caucaia, recolhidos em duas viagens, nos turnos da manhã e tarde. "Só conseguimos recolher o lixo em locais de grande concentração de resíduos, e assim, puder utilizar a pá mecânica que é mais eficaz neste tipo de coleta. Outro problema é a falta de separação desse lixo. Todos eles ficam misturados e não podem ser aproveitados pela reciclagem", conclui o presidente da Acfor, que cobra o aumento de 10% no salário dos caçambeiros prometidos em novembro de 2016.

Sobre a situação dos caçambeiros, a Ecofor Ambiental, responsável pela limpeza urbana, afirma que cumpre rigorosamente toda a legislação trabalhista e as convenções coletivas. "Existe um plano sistemático de coleta domiciliar, que contempla cerca de 99% da cidade. Nessa modalidade, as pessoas obedecem horários e dias da semana determinados para a coleta. Além desse plano, existe também um plano de coleta especial urbana (restos de poda, entulho e pontos de lixo). Atualmente, são recolhidas em média, por mês, cerca de 40 mil toneladas de lixo descartado de maneira indevida", diz nota da Ecofor.

Bairros

Já a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) declarou, por meio de nota, que o lixo doméstico, produzido em casa, é recolhido três vezes por semana em todos os bairros. "Por conta da grande demanda, a coleta especial urbana na Avenida Leste-Oeste chega a ser feita sete vezes diariamente. Especificamente na área da Regional I, onde a Leste-Oeste está localizada, estão implantados e em pleno funcionamento dois Ecopontos", acrescenta a nota.

FIQUE POR DENTRO

Município anuncia selo ambiental

O "Fator Verde", lançado ontem, possibilitará que o município certifique construções sustentáveis. O selo será concedido em quatro níveis: bronze, prata, ouro e diamante. A avaliação terá 45 critérios, distribuídos em seis fatores: Cidade Sustentável, Hídrico, Ambiente Saudável, Energético, Materiais e Resíduos e Social.

Entre os aspectos a serem analisados estão o acesso ao transporte público, gentilezas urbanas, iluminação natural e captação de águas pluviais. A certificação é opcional e aplicável aos projetos de novas construções e grandes reformas, sejam de uso residencial, comercial, misto ou institucional, no setor público ou privado. O "Fator Verde" servirá, primordialmente, à redução dos processos de degradação dos recursos naturais.

A Prefeitura também lançou, dentro do Programa Fortaleza Online, a Licença Ambiental Simplificada para Construção Civil Online. O serviço está disponível no link: portal.Seuma.Fortaleza.Ce.Gov.Br/.