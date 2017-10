Cidade foi tomada por jogos, brincadeiras e entretenimento

00:00 · 13.10.2017

No Parque Adahil Barreto, o verde foi tomado por milhares de crianças e familiares no dia de ontem

As bocas sujas de picolé esboçam os sorrisos inocentes dos protagonistas do dia de ontem (12), em que se comemorou o Dia das Crianças. Nem o ardor do clima quente de Fortaleza, nem a ameaça de chuva dispersou a alegria dos pequenos. Nas praças e parques públicos, os piqueniques familiares foram unânimes, assim como a felicidade dos pequeninos.

A Praça das Flores foi um dos grandes espaços movimentados na Capital. O local recebeu a 3ª edição do Diário na Praça, como parte do projeto "Vida Saudável", realizado pelo Diário do Nordeste com o apoio da Unimed Ceará, BSPAR e Óticas Diniz. Entre as atrações do evento, tivemos intervenções com personagens temáticos, espaço infantil com pintura facial e recreação. Além disso, a distribuição de óculos para crianças carentes foi um dos benefícios do movimento.

Cleidiane Sousa, dona de casa, revelou a felicidade em poder proporcionar esse momento para a filha Kaylane, que estava precisando do óculos. "É muito importante, por que a gente não tem esse dinheiro, então receber de forma gratuita é ótimo. Estamos muito felizes", afirma.

Poder tirar as crianças do computador e trazer para o convívio familiar em local aberto também foi um dos proveitos que o evento trouxe. Magda Guimarães, que trabalha com ambientações, destacou o benefício. "A ideia é genial. Tirar esse conceito de que as crianças só se divertem em shoppings, além de trazer o sentido de união. Está muito bom", comenta.

Zoológico

O Zoológico de Fortaleza também contou com uma programação especial e gratuita. Além dos 155 animais expostos, o local foi animado com a banda da Guarda Municipal e outras atrações. A programação teve início na última terça-feira e vai até domingo (15), com o objetivo de proporcionar diversão gratuita e apresentar atividades de educação ambiental.

A Unimed Fortaleza realizou um passeio ciclístico gratuito e aberto ao público. Em uma área especialmente montada na Av. Beira Mar, pais e filhos, antes de pedalarem, puderam avaliar com os profissionais de saúde da Medicina Preventiva da Unimed como estavam seus hábitos alimentares e averiguar peso, altura e IMC de todas as crianças presentes. Por fim, mais de 150 pessoas largaram para 5km's de pedal, tudo no ritmo de crianças a partir dos 5 anos, com bikes com e sem rodinhas.

Milhares de crianças e adolescentes acompanhados de seus pais transformaram o verde do Parque Adahil Barreto em uma imensa área de lazer. Teve brincadeira para todos os gostos, desde a simples reunião familiar com o tradicional piquenique até eventos como escalada, pula-pula, e a exibição de bonecos gigantes que chamavam a atenção dos menores.

Revoada de pipas

No Shopping Iguatemi, diferentes gerações se reuniram para uma revoada de pipas que coloriu o céu no fim de tarde. Cerca de 5 mil pipas foram distribuídas aos participantes do evento, que se encontra em sua sexta edição. Pais e filhos puderam compartilharam o momento, trocando dicas sobre como montar e empinar os brinquedos. Aqueles que não tinham experiência contaram com a ajuda de monitores.

Para a advogada Viviane Barbieri, que foi conferir a revoada junto ao marido e ao filho Nícolas, de seis anos, a atividade proporciona diversão saudável, segura e ao ar livre. Ela destaca, ainda, a oportunidade de resgatar brincadeiras de outras épocas. "Quando era criança, soltava pipa com meus primos. Era divertido. Para o meu filho, acho que é uma atividade longe da tecnologia e melhor do que ficar preso em um lugar fechado".