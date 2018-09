Ciclistas fazem passeio cultural pela Cidade

01:00 · 17.09.2018

Hábito já incorporado na rotina de parte dos ciclistas da Capital, o passeio ciclístico da manhã deste domingo contou com um roteiro diferente, que passou por equipamentos com relevante significado histórico e cultural da Cidade. Realizada pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), a segunda edição da Ciclofaixa Cultural compreendeu o percurso saido do Benfica até o Centro, com paradas na Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, Museu da Indústria e Palácio João Brígido, mais conhecido como Paço Municipal.

Na rota, os ciclistas eram guiados pelo articulador cultural e turismólogo Paulo Probo, que também fazia paradas estratégicas no caminho para contar aspectos históricos do local. "A gente deu uma parada na Casa Amarela Eusélio de Oliveira, fizemos uma referência ao Conservatório de Música, também paramos nas caixas d'água para falar do sistema de abastecimento", detalhou Probo, sobre a parte inicial do passeio. Nos equipamentos culturais, os ciclistas faziam visitas guiadas por exposições e conheciam mais sobre a história dos equipamentos em si, e também da própria Capital.

No recém-inaugurado Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, o auxiliar administrativo Antônio Martins, 52, ficou surpreso com a estrutura do espaço e com as telas da exposição "Nossas Janelas", de Descartes Gadelha, em cartaz no equipamento. "Fiquei sabendo do passeio por meio de uma amiga e estou achando maravilhoso. Não conhecia nada disso. Estou tendo outra visão com essas histórias, espaços. Agora vou indicar para os meus amigos", disse.

A auxiliar de escritório Fernanda Jales, 34, costuma pedalar pela Ciclofaixa de Lazer no fim de semana, mas, dessa vez, a experiência foi diferente. "Achei ótimo porque estou vindo a lugares que eu não conhecia e andando de bicicleta por lugares onde eu não costumava passar", destacou Fernanda.

Para o professor Francisco Alves, 69, a exposição "Carnaúba - Árvore da Vida", em cartaz no Museu da Indústria, foi uma das surpresas mais enriquecedoras do passeio. "Eu, que moro em Fortaleza há muito tempo, nunca tinha vindo aqui. Isso é muito bom, precisa mais é ser divulgado mesmo", reforçou.

Programação integrada

A segunda edição da Ciclofaixa Cultural foi uma ação integrada ao Corredor Cultural do Benfica, que reuniu shows musicais, teatro, dança e diversas outras atividades gratuitas, ao longo de todo o domingo, no entorno da Reitoria da UFC. O trânsito da Avenida da Universidade foi fechado para carros, entre a Avenida 13 de Maio e a Rua Padre Francisco Pinto, para estimular a ocupação pelos pedestres e ciclistas. A programação se estendeu até as 22h, encerrada com a apresentação da banda Rubber Soul Beatles, de São Paulo.