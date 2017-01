Chuvas: previsões são diferentes

00:00 · 26.01.2017

O prognóstico climático divulgado pela Funceme para o período de fevereiro, março e abril de 2017 abrange parte da Região Nordeste do Brasil. Na área onde estão localizadas as principais reservas hídricas do Ceará, como os açudes Castanhão e Orós, há 35% de probabilidade de chuvas abaixo da média, 40% em torno da média e apenas 25% acima da média. Já no setor Noroeste da Região, onde estão municípios como Tianguá, Camocim e Sobral, as probabilidades indicam um cenário mais favorável: há 40% de chances de chuvas acima, 35% em torno e 25% abaixo da média.

Na análise do órgão, as águas do Oceano Atlântico estão mais aquecidas do que o normal em toda a bacia tropical, com o fenômeno mais pronunciado na bacia norte.

Embora a porcentagem para a categoria abaixo da média seja levemente diferente da divulgada pelo Inpe, a Funceme afirmou que a preocupação com o aporte dos reservatórios do estado é a mesma.