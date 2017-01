Chuvas banham 103 municípios

00:00 · 21.01.2017

Em Ipu, o véu de noiva da famosa bica voltou a cair com força, após a forte neblina que encobriu parte da Serra da Ibiapaba durante a chuva ( FOTO: VC REPÓRTER )

Choveu em 103 municípios do Ceará nessa sexta-feira. De acordo com o levantamento divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o nível das precipitações atingiu 105mm em Ipu, na Zona Norte. Outras localidades com bons índices de chuva foram Senador Sá (94mm) e Pires Ferreira (83mm) e Crateús (73mm).

Em Ipu, onde se localiza a famosa bica, o véu de noiva voltou a cair com força, após a forte neblina que encobriu parte da Serra da Ibiapaba durante a chuva. Já no município de Martinópole, que ocupou a sétima posição no ranking das chuvas do dia, com 63 mm, a água correu pelas ruas e avenidas, criando alguns pontos de alagamento no Centro da Cidade, invadindo algumas calçadas. Com a intensidade das chuvas, os níveis de algumas bacias do Ceará tiveram leve aumento. Embora o volume percentual geral mantenha-se com o acúmulo de 6,4% da capacidade total, os reservatórios da bacia da região do Litoral subiram de 23,6%, no último dia 19, para 25,19% nessa sexta-feira. Já no Alto Jaguaribe, os índices passaram de 12,06% para 12,32%.

Previsão

Conforme as previsões da Funceme para este fim de semana, neste sábado deve ocorrer, no decorrer do dia, nebulosidade variável e possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea, na serra da Ibiapaba e no Sul do Estado. Nas demais regiões, céu ficará parcialmente nublado. Já neste domingo, durante o dia o, céu apresentará nebulosidade variável com chuva em todas as regiões cearenses.