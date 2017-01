Chuva de 55.6 mm provoca transtornos em Fortaleza

00:00 · 09.01.2017 por Ranniery Melo/Marcos Peixoto - Repórteres

Aproximadamente, 2 horas de chuva foram suficientes para a ocorrência de diversos pontos de alagamento na Cidade ( Fotos: Nah Jereissati/José Leomar )

Foi chuva como não se via há muito tempo. Para ser mais exato, desde o dia 12 de maio do ano passado não havia precipitação como a que caiu ontem sobre Fortaleza. Foram 55,6 mm de uma chuva que durou mais de duas horas ininterruptas.

>Confiança em um bom 'inverno'

Em tempos de seca, as redes sociais serviram como canal para muitos fortalezenses expressarem a satisfação em rever as águas jorrando das nuvens. Ainda assim, o fenômeno natural trouxe de volta consigo problemas corriqueiros apresentados pela Capital nesse tipo de situação, revelando a vulnerabilidade da cidade para conviver com uma eventual quadra chuvosa mais forte.

Bueiros entupidos, casas com água tomando os compartimentos e carros quebrando em meio a crateras formadas no asfalto fizeram parte do cenário deste domingo. Na Av. Aguanambi, por exemplo, teve grande ponto de alagamento, em trecho onde acontecem obras de drenagem.

Já o túnel da Av. Rogaciano Leite foi temporariamente interditado por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), devido ao alto nível atingido pela água. Os poucos carros que ainda tentavam atravessá-lo acabavam retornando na contramão. Av. Raul Barbosa também apresentou diversos pontos de alagamento. Na região abaixo da ponte da Av. Almirante Henrique Saboia, o alagamento causou pane em, pelo menos, três veículos, que esperavam o reboque no local. Moradores do entorno, inclusive, recolheram diversas placas de carros perdidas em meio à concentração de água.

O trânsito também foi interrompido na Av. Duque de Caxias, no cruzamento com a Rua Assunção. Carros tiveram que desviar até pela contramão, a fim de que não ter problemas mecânicos com o imenso lago formado na via. Também não foi diferente no cruzamento das Ruas Pedro I e Floriano Peixoto. Para o comerciante Paulo César Gonçalves, há uma preocupação que aumenta com a possibilidade de uma boa quadra chuvosa neste ano. Ele teme que bueiros e galerias obstruídas venham a causar ainda mais transtornos para condutores e pedestres.

Foram registrados três casos de panes em semáforos na Capital por causa da chuva. Na Av. Padre Antônio Tomás com Rua Monsenhor Catão, havia um piscante; e na Av. Rui Barbosa com Av. Soriano Albuquerque, um apagado. O sinal da Av. Osório de Paiva com Rua Raimundo Neri também estava piscante na manhã de ontem, com agentes de trânsito no local.

O bairro Otávio Bonfim foi um dos locais onde a água invadiu casas. Na Av. José Jatahy, nas imediações da Av. Bezerra de Menezes, as águas adentraram a casa ao auxiliar administrativo Rafael Lima, com perda de móveis e utensílios. Para ele, foi uma ocorrência incomum e que teve relação com as obras de ampliação da via.

Registros

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram notificadas chuvas em 22 municípios de anteontem para ontem. Fortaleza teve o maior registro (55mm), seguida por Caucaia (38mm).