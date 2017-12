Centro se ressente com ocupação desordenada

00:00 · 18.12.2017

Na Rua Liberato Barroso, devido ao grande números de barracas instaladas no meio do calçadão, transeuntes são obrigados a andar no cantinho das calçadas, o que torna a passagem repleta de transtornos ( Foto: José Leomar )

No mês de dezembro, época em que as festas de fim de ano aquecem a economia, é comum o aumento da movimentação nos grandes polos de vendas, assim como o incremento do comércio informal, cenário em que saem ganhando mercado e consumidor. A cidade, outro lado, perde, pelo menos no que diz respeito à garantia de seu ordenamento, já que o frisson causado pela alta demanda no período ocasiona, sobretudo, a prática de ocupações irregulares em calçadas, ruas, praças e galerias.

É o que acontece no Centro de Fortaleza, por exemplo, onde a oportunidade de garantir uma renda extra resulta, em muitos casos, numa disputa pelo espaço público. Na Rua José Avelino, o cenário pouco lembra o entupimento histórico gerado na via, especialmente neste período do ano, em decorrência da realização da tradicional feira no espaço. Ainda assim, reordenada há pouco tempo e com o trânsito liberado na rua, a aglomeração de ambulantes e clientes foi intensa durante a manhã.

No local, o vai e vem de vendedores com grandes malas ou carrinhos vai de encontro aos consumidores, ávidos pelas melhores ofertas. Em meio ao comércio com foco no vestuário, vendedores de água ou lanches também aproveitam a movimentação para garantir faturamento. Na manhã de ontem, a José Avelino esteve policiada pela Guarda Municipal e Polícia Militar.

Na Avenida Alberto Nepomuceno, no entanto, o cenário piora. Calçadas e parte da via em frente ao Mercado Central se transformaram em vitrines a céu aberto, onde andar ficou praticamente impossível pela quantidade de mercadorias e manequins expostos. Muitas pessoas foram obrigadas a passar pela rua. No entorno da Catedral Metropolitana de Fortaleza, situação similar. Enquanto esteve na região, a reportagem não identificou a presença de fiscais.

Na Praça do Ferreira, chama atenção o aglomerado de bancas, carrinhos ou bicicletas vendendo frutas, sucos, refrigerantes e caldo de cana, dispostos de qualquer forma, sem nenhum ordenamento. Nas ruas Major Facundo e Barão do Rio Branco é perceptível o incremento de bancas e barracas, também com foco na alimentação.

Já nas ruas Liberato Barroso e Guilherme Rocha, além das bancas de roupas, óculos, brinquedos e eletrônicos fixadas no centro da via, outros pontos de vendas foram identificados no espaço de acesso dos pedestres, dificultando a circulação. Para a comerciante Regina Martins, 41, há um mês estabelecida no Centro para vender roupas infantis, o local é a esperança de conseguir um bom período de vendas, em decorrência do Natal. "Vendi cosméticos por muitos anos e agora apostei no comércio de rua. As vendas estão boas", diz.

Variedade

Em meio ao frenético ir e vir de pessoas, o assistente de controladoria Alan Delane, 36, na companhia da noiva, enfrentou a multidão para comprar bonecas e, assim, atender ao pedido de Natal de crianças de uma creche municipal. Para ele, a presença do comércio ambulante se torna melhor por oferecer mais opções, com variedade de preços. "Minha intenção é procurar em lojas mas os camelôs também vendem brinquedos e com valores melhores. Não vou descartar", comenta.

Com base no último cadastro realizado pela Prefeitura de Fortaleza, no ano de 2013, 1.500 ambulantes têm permissão para uso do espaço público na região. Atualmente, segundo informou a Secretaria Regional do Centro, segue em andamento uma pesquisa quantitativa para apontar a quantidade de ambulantes com e sem permissão. Com base nesse levantamento é que serão definidas as próximas ações de reordenamento.

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), por sua vez, informou que tem intensificado e ampliado sua atuação com equipes fixas e volantes por todo o Centro, com um efetivo de cerca de 45 fiscais municipais e 50 auxiliares.