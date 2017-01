Centro recebe Luxo da Aldeia na 1ª noite do Pré-Carnaval

00:00 · 28.01.2017 por Ranniery Melo - Repórter

A festa começou. O Pré-Carnaval em Fortaleza já leva blocos e foliões às ruas, adiantando toda a animação que deve tomar conta da cidade nos quatro dias de Carnaval. Na noite de ontem, o bloco Luxo da Aldeia, um dos mais tradicionais da Capital, abriu os trabalhos apresentando-se para uma multidão fervorosa que cantava e dançava junto da banda.

A novidade deste ano é a transferência do bloco para a Praça do Ferreira, no Centro da cidade. Original do bairro Benfica, o Luxo da Aldeia passou a se apresentar em 2015 no Mercado dos Pinhões, contudo. Neste ano, a mudança para um dos principais símbolos da cidade se deu motivado pelo crescimento do número de brincantes que acompanham o bloco.

O Mercado dos Pinhões, contudo, não ficou sem sua programação. Também na noite de ontem, o grupo Batuque da Gente esquentou o público com muita música, relembrando os 100 anos do Samba, tema oficial escolhido para o Ciclo Carnavalesco de Fortaleza.

Repertório

O Luxo da Aldeia é reconhecido por trazer em seu repertório releituras de canções escritas por compositores locais, tais como Ednardo, Fausto Nilo, Petrúcio Maia, Falcão e Rossicléa, indo desde músicas românticas a letras que celebram o bom humor típico do cearense. O público aproveitou o momento para extravasar com as canções, já equipados com adereços, plumas e purpurina, a exemplo da recepcionista Magda Cipriano, de 27 anos. "É muito bom ter uma festa como essa aqui, um espaço público tomado de gente bonita e animada. Eu adoro o Luxo da Aldeia. Conheci ano passado e resolvi voltar a conferir o bloco esse ano", conta.

Presente no local, o secretário Municipal de Cultura, Evaldo Lima, comentou o sucesso do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza já na primeira noite de programações. "Acredito que a cidade usa a fantasia, as vestes da alegria. E a abertura da praça que é a capital da república do Ceará. Um bloco que tem como repertório as cantigas de Lauro Maia, Luís Assunção, Ednardo, os grandes nomes da música cearense. Eu acredito que é um gesto de amor pela cidade de Fortaleza", diz.

As apresentações do bloco continuam nas próximas três sextas-feiras, sempre na Praça do Ferreira, às 19h, com acesso gratuito. Outros blocos e baterias também colaboram com a preparação para o Carnaval, nos próximos 33 dias, saindo em diversos pontos de Fortaleza.

Neste sábado (28), por exemplo, a Bateria da Escola de Samba Mangueira é um dos destaques, no Aterrinho da Praia de Iracema, a partir das 16h.

Programação

Sábado (28)

16h: Bateria da Mangueira (Aterrinho da Praia de Iracema)

16h: Unidos da Cachorra (Aterro da Praia de Iracema)

18h: Concentra Mas Não Sai (Praça do Ferreira)

18h: Num Spaia Sinão Ienche (Bar da Mocinha, Praia de Iracema)

Domingo (29)

15h30: Pré na Ladeira (Rua Monsenhor Tabosa, Centro)

16h: Tambores Carnavalescos (Estoril)

16h: Baixaria (Largo do Mincharia, Praia de Iracema)