Central única de leitos é criada para reduzir filas

00:00 · 27.01.2017 / atualizado às 00:21 por Áquila Leite - Repórter

Com a implantação do novo sistema, anunciado ontem, o objetivo é diminuir essas filas em um prazo de cerca de 60 dias ( Foto: Érika Fonseca ) A estruturação do sistema foi anunciada pelo Diário do Nordeste em reportagem especial publicada na edição da última segunda-feira, dia 23 de janeiro

Reduzir as filas de espera, organizar a distribuição de leitos e qualificar o atendimento aos pacientes em todo o Ceará. É com esses objetivos que a Central Única de Regulação foi lançada, oficialmente, na noite de ontem, durante encontro entre coordenadores e chefes de equipes de unidades hospitalares e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Município e do Estado, no Instituto Doutor José Frota (IJF). A ideia é que o paciente seja primeiramente atendido na sua região e, se necessário, encaminhado para o local mais indicado para sua demanda, evitando uma concentração de pessoas nos hospitais de maior complexidade.

"O principal objetivo é levar o paciente certo para o lugar certo. Com a Central Única, que vai fundir a Central de Regulação das Internações de Fortaleza (Crifor) e a Central de Regulação Estadual do SUS no Ceará, os hospitais poderão enxergar, em uma rede interligada com informações dos 184 municípios cearenses, não só os leitos seletivos para encaminhar aqueles pacientes, mas também os locais onde as consultas e demais procedimentos poderão ser feitos com maior agilidade", comenta o coordenador da rede hospitalar de Fortaleza, Romel Araújo.

Explorar microrregiões

Um dos principais pontos que a Central Única de Regulação visa alcançar é explorar ao máximo a capacidade instalada de cada uma das 22 microrregiões do Estado. Isso porque, segundo Romel Araújo, muitas vezes, os pacientes são encaminhados para uma longa fila de espera na Capital sem que haja necessidade. "Cada uma das microrregiões possui hospitais de menor porte e um hospital polo. A ideia é esgotar por completo esses leitos antes de encaminhar os pacientes para um local de maior complexidade. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa sai de seu município, no Interior, onde poderia aguardar atendimento em um leito, e vem direto para uma maca em Fortaleza, ficando sujeito às filas de espera. A proposta é que a Central faça esse controle na saída dos pacientes, procurando fortalecer a linha de cuidado dentro da própria microrregião".

Até o momento, como não havia uma central unificada de regulação, não é possível determinar quantas pessoas esperam por leito. Com a implantação do sistema, porém, o objetivo é dominar completamente as filas em um prazo de cerca de 60 dias e agilizar redução das mesmas.

Alta

O Estado passará a exigir, por exemplo, que cada hospital tenha sua central interna para informar à Central Única sempre que um leito folgar. "A partir do momento em que alguém receber alta, a central unificada vai determinar qual o paciente mais indicado para ocupar aquele leito", conta Mozart Rolim, coordenador da central única de regulação no âmbito de Fortaleza.

Conforme diz Mozart, "humanizar a rede de emergência" também é um dos principais objetivos. "Queremos que as pessoas cheguem na emergência já avaliadas, pré-atendidas. Se for urgente, que seja atendida logo, se não, que espere, mas não na maca, em um leito", diz.