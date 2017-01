Centenas de pessoas se reúnem contra o aborto

00:00 · 23.01.2017 por Jéssica Colaço - Repórter

Em um trio elétrico, os organizadores e convidados do evento deram seus testemunhos e animaram os participantes com músicas que faziam referência à causa contrária ao aborto ( Foto: Cid Barbosa )

Cerca de mil pessoas reuniram-se, no fim da tarde de ontem, na Praça Portugal, no Ato Nacional em Favor da Vida, organizado pelo Movimento em Favor da Vida (Movida), em parceria com a Associação Casa Luz, a Obra Lumen de Evangelização e o Lar de Clara. Para reforçar o coro contra o aborto, o evento contou com a participação da jornalista Ana Carolina Dias Cáceres, que foi diagnosticada com microcefalia quando nasceu, mas conseguiu superar as dificuldades da doença e leva uma vida normal, atualmente.

O ato normalmente é realizado, em Fortaleza, no mês de outubro - sob o nome de Marcha pela Vida -, mas, neste ano, contou com uma edição em janeiro devido a uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), que permite o aborto quando a gestante for diagnosticada com zika vírus. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Nº 5581 deve ser julgada em breve pelo STF.

"Nossa intenção, com este ato é, além de sensibilizar mais pessoas para essa causa, representar o que a maioria da população brasileira quer, que é dizer sim à vida e não ao aborto. Quase 80% da população brasileira é contra o aborto", afirmou um dos organizadores do evento, George Mazza. Segundo ele, a quantidade de jovens que compareceu ao ato indica como o movimento pró-vida, em Fortaleza, tem se renovado. "Independentemente de religião, muitos jovens estão vindo e se juntando a essa causa", completou.

Além do ato, que aconteceu simultaneamente em outras 13 cidades, a organização pretende enviar e-mails para os ministros do STF, realizar manifestações em Brasília e mobilizar cada vez mais pessoas pelas redes sociais. "Queremos que o STF julgue de acordo com o desejo da sociedade, contra o aborto", defendeu Mazza.

'Não desistir nunca'

Em Fortaleza pela primeira vez, para participar do ato, a jornalista sul-mato-grossense Ana Carolina Dias Cáceres, 25, foi diagnosticada com microcefalia logo que nasceu e enfrentou uma verdadeira maratona de cirurgias e tratamentos que a fizeram, hoje, levar uma vida normal, dentro das limitações da síndrome.

"O que eu digo para as pessoas é para não desistirem nunca. Meus pais superaram vários obstáculos para que eu conseguisse me formar, foram vários tratamentos, medicamentos, mas cada obstáculo foi vencido na persistência", diz. A história de vida de Ana Carolina rendeu um livro, "Selfie, em meu autorretrato, a microcefalia é diferença e motivação", que foi também o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da graduação da jornalista.

Aos 9 anos, Ana Carolina já havia passado por cinco intervenções cirúrgicas e sempre recebia as piores previsões dos médicos. Ainda assim, acompanhada pelos pais, ela conseguiu superar cada dificuldade e ter rotinas como ir à escola e, depois, cursar faculdade. Hoje,além de participar de atos como o de ontem, em várias cidades, Ana Carolina ministra palestras e mobiliza um grupo na cidade onde mora, contra o aborto.

ENQUETE

O que te trouxe ao ato?

"Eu acredito muito na vida. Como o próprio slogan da campanha diz, a vida não tem defeitos, então, mesmo uma criança com deficiência tem o direito de nascer e ser amada, ter uma chance no mundo"

Raquel Costa

Enfermeira

"Minha mãe permitiu que eu nascesse e, assim como eu tive esse direito, acredito que todos os outros têm. Além de ser algo da religião que acredito, isso é assegurado pela própria Constituição brasileira"

Jean Liberato

Estudante