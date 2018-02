Ceará tem mais de 36 mil casos de diarreia confirmados

01:00 · 22.02.2018

Sétima semana do ano de 2018 e pelo menos cinco surtos de Doença Diarreica Aguda (DDA) foram registrados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Apenas neste ano, o Estado já acumulou 36.022 casos, sendo Caucaia o município com maior número: 5.830. Em segundo lugar, Fortaleza, com 3.606 ocorrências e, em seguida, Maracanaú, com 3.390. No mesmo período de 2017, 43.848 casos foram registrados.

Diarreia, náuseas e febre são alguns dos sintomas relatados por grande parte dos pacientes nos setores de emergência. A doença popularmente nomeada como virose da mosca tem lotado as unidades de saúde, mas ainda não é reconhecida pela Secretaria da Saúde do Estado.

De acordo com a técnica do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Sesa, Caroline Muniz, não há como concluir que o aumento do número de casos é por conta da tal virose, pois esse período chuvoso tem, de fato, um aumento do número de casos da DDA. "Com o período sazonal há um aumento da proliferação das moscas e a população associa a doença a isso; mas com a quadra chuvosa temos uma contaminação do lençol freático e pessoas que acabam guardando a água e fazendo uso inadequado, o que pode causar a DDA", explica Caroline.

Para a técnica, não há como afirmar que se trata de uma virose causada pela mosca, já que pessoas que moram em apartamentos, onde a incidência de insetos é menor, também estão sendo acometidas pela doença.

Caroline enfatizou, ainda, que outras viroses podem manifestar a diarreia com outros sintomas, mas que todas são DDAs.

Para evitar as DDAs, o principal conselho é lavar as mãos com frequência, utilizar água potável, filtrada ou fervida e lavar os alimentos antes de consumir. Segundo a técnica, os principais acometidos pela doença são os maiores de 10 anos, e caso a pessoa sinta a dor gastrointestinal mais de três vezes em um dia deve ir à uma unidade de saúde para receber orientação.

Indícios

No caso da professora Maria de Melo Oliveira, os primeiros indícios da virose foram, além da diarreia, desconforto abdominal e náuseas, tendo a disenteria como sintoma mais forte. "Não fui ao médico porque meu marido também teve e nossos sintomas eram iguais; então tomei os mesmos remédios, que foram soro e medicação para recompor a flora intestinal", relata. Segundo Maria, os clínicos classificam a doença como virose, sem mencionar insetos. "O que eles dizem é que o motivo é a chuva. As moscas estão presentes em qualquer lugar. Acredito que seja por conta desse período. Não diferenciei a higiene na minha casa porque acho que é por causa do tempo mesmo", opina.