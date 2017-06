Ceará é destaque em eventos científicos

00:00 · 10.06.2017 por Lêda Gonçalves - Repórter

O amor pelos números cresceu à medida que o adolescente Davi Maciel Dias se destacou durante todo o Ensino Fundamental. Hoje, aos 15 anos de idade e já no 1º ano do Ensino Médio, será um dos representantes cearenses a integrar a delegação brasileira que irá participar da Olimpíada Internacional de Matemática, em Kuala Lumpur, na Malásia, em agosto próximo.

Medalhista de ouro desde os tempos de aluno da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Francisca Alves do Amaral, no Nova Metrópole, em Caucaia, a notícia de seu resultado não o abalou. "Estou tranquilo porque estudo e tenho certeza de meu potencial", afirma. Davi não é o único cearense no evento. Ele vai com outros colegas de escola: Bruno Magalhães, Andrea Katarine dos Santos, Lucas Montenegro, Tamyra Rocha e Maria Isadora Perez de Souza. O grupo viaja à Ásia no início de agosto e todos estão confiantes de trazer nas malas mais prêmios para casa.

A participação de alunos do Ceará nas várias olimpíadas realizadas no Brasil e outros países e com inúmeras medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas não é de hoje. Segundo a Secretaria de Educação do Estado (Seduc), desde 2007, essa ação virou política pública de Educação Científica. Por ano, mil alunos da rede estadual de ensino participam de eventos científicos regionais, nacionais e internacionais. O investimento é de mais de R$ 850 mil. De acordo com o assessor técnico da Gestão Pedagógica da Seduc, Daniel Rocha, além dos alunos, 500 professores acompanham as delegações.

As ações, destaca, promovem a educação científica na rede estadual, envolvendo estudantes e professores orientadores na produção de projetos dentro de um percurso científico próprio da rede pública estadual. E a partir daí ganham espaços nacionais e até fora do País em eventos científicos, artísticos e culturais, além de mostras e olimpíadas.

A política de Educação Científica da Secretaria é desenvolvida por meio do fomento à pesquisa no âmbito escolar e promove a participação de estudantes e professores em eventos de natureza científica. "A Lei nº 15.434/2013 e do Decreto nº 31.425/2014 regulamentam as condições para que estudantes e professores possam receber financiamento para representar o Ceará nos principais eventos no mundo", frisa.

Somente em 2017, cinco escolas da rede estadual receberam um total de R$ 103,2 mil para participar de eventos nacionais e internacionais: Escola Estadual de Educação Profissional Maria de Jesus Rodrigues Alves, Escola Adauto Bezerra, a Salaberga Torquato, a Jaime Alencar de Oliveira, com participação na Feira Brasileira de Ciências e Tecnologia (Febrace) e a Escola Júlio França, que esteve no início de maio na 1ª International Sustainable World.

"A própria Salaberga Torquato irá agora em junho à Genius Olympiad, ambas nos EUA", diz. Além das passagens para os eventos, a Seduc também propicia a viagem e as diárias dos participantes para a retirada do visto no consulado Norte-Americano, em Recife.

Selecionados

Esse ano, o Estado é destaque na Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) com participantes já selecionados para a segunda etapa da competição. No total, 19 equipes cearenses trouxeram medalhas de Campinas, em São Paulo, onde a ONHB foi realizada, se tornando o Estado com maior conquista de medalhas. No ano passado, na 12ª Olimpíadas Brasileira de Matemática, os cearenses trouxeram 20 medalhas de ouro, 49 de prata e 182 de bronze. Foram mais de 81 mil inscritos no evento.