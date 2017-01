'Ceará 40 Graus' oferece esporte e lazer na orla

00:00 · 17.01.2017

Na noite dessa segunda-feira, a quadra ao lado da Praça dos Estressados contou com público aproximado de 120 pessoas, que aproveitaram a aula de zumba ao som de ritmos como samba e axé ( FOTO: KLÉBER A. GONÇALVES )

O começo de ano é momento oportuno para traçar metas que incluem uma vida mais ativa e saudável. Quem está com planos de retornar ou começar novas atividades físicas em 2017 tem a possibilidade de participar do "Ceará 40 Graus", evento que reunirá diversas modalidades de esporte, arte e entretenimento na orla da Beira-Mar, durante o período de férias. A programação teve início ontem e deve perdurar por mais seis semanas, até o dia 24 de fevereiro.

As atividades acontecem das segundas às sextas-feiras, pela manhã, entre as 6h e 8h, e à noite, das 18h às 20h e estão concentradas em três pontos da Beira-Mar: o Espigão ao lado da Feira de Artesanato, as quadras ao lado da Praça dos Estressados e a nova Estátua de Iracema, próxima ao Mercado dos Peixes. O Ceará 40 Graus é uma realização do Sistema Verdes Mares e conta ainda com o patrocínio do Governo do Estado do Ceará, Indaiá, além do Hapvida.

No início da manhã de ontem, diversas pessoas já participavam, de forma gratuita, das atividades distribuídas pelos diferentes locais onde o evento é realizado. O Espigão, por exemplo, recebeu treinamento funcional, bem como uma tenda de avaliação física, onde as pessoas podiam conferir quais os cuidados devem tomar com os próprios corpos para manter a saúde em dia.

As quadras da Praça dos Estressados receberam aula de alongamento, além do projeto Ginástica na Beira-Mar. Já quem passou pela nova Estátua de Iracema pode acompanhar uma aula educativa de corrida. À noite, a animação das pessoas permaneceu, quando novas atividades aconteceram. A quadra contou com público aproximado de 120 pessoas, que aproveitaram a aula de zumba ao som de ritmos como samba e axé. O local contou com avaliação física.

Atrativo

Houve também quem aproveitasse uma aula de capoeira, na área próxima à Estátua de Iracema. E mesmo quem não é habituado à modalidade, pode acompanhar uma aula para iniciantes, que reuniu desde crianças a pessoas com idades mais avançadas, conforme explicou o professor de capoeira, Luciano Herbert. "Aqui, nós trabalhamos os ritmos, a questão das valências físicas em geral, para que as pessoas conheçam. São alongamentos e exercícios de ginástica incrementados à capoeira, para que seja um atrativo às pessoas".

Durante a continuidade do projeto Ceará 40 Graus, o público poderá participar de diversas outras modalidades, tais como frescobol, slack line, ginástica, holística, tai chi chuan, beach pilates, recreação, além de presenciar apresentações musicais.

Durante esta terça-feira, por exemplo, acontecem, pela manhã, aula de alongamento no Espigão, massagem corporal nas quadras, e aula holística de Lian Gong, tradição milenar chinesa, na Estátua de Iracema.

Já durante a noite, o espigão também contará com oficina de patins; as quadras terão zumba e slack line, enquanto a Estátua de Iracema receberá uma tenda de avaliação física.

Nesta edição, o Ceará 40 Graus conta ainda com o Trenzinho da Alegria, que nas noites de quinta e sexta-feira levará o público de um ponto ao outro, com guia para divulgar os principais pontos turísticos de Fortaleza e do Ceará. Durante o trajeto, as pessoas receberão panfletos com sugestões de atividades para realizar em Fortaleza durante as férias, assim como dicas de pequenas viagens a praias como Jericoacoara, ou serras, como Guaramiranga.

ENQUETE

Qual o estímulo para praticar atividade física?

Hoje todos querem emagrecer, melhorar a saúde e na hora que vemos tantas pessoas reunidas, praticando, é uma forma de se animar. Então esse momento é um incentivo.

Celiane Lira

Advogada

É importante para a saúde e desenvolvimento do corpo. No ritmo frenético de trabalho, serve para desestressar e se sentir vivo. Estou amando o evento, está bem dinâmico.

Flávia Sobreira

Advogada