CE sanciona lei de cotas para ensino superior

00:00 · 17.01.2017

A lei que institui o sistema de cotas nas instituições de Ensino Superior do Ceará será sancionada nesta terça-feira (17) pela governadora em exercício do Estado, desembargadora Iracema do Vale. De autoria do deputado Zé Ailton Brasil (PP), a lei nº 244, aprovada em dezembro do ano passado, tem como objetivo beneficiar estudantes carentes.

A iniciativa exige que instituições públicas de Educação Superior do Estado reservem, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, no mínimo, 50% de suas vagas para os alunos que comprovem ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas municipais ou estaduais. A legislação valerá pelos próximos 10 anos.

"Agora, iremos garantir que no Ceará todos os cursos, e não apenas determinadas áreas, tenham 50% dos alunos vindos da escola pública", afirma o titular da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Inácio Arruda, acrescentando que "esta é uma conquista da luta dos estudantes, principalmente, e da elevação da consciência de determinados setores da comunidade acadêmica e da esfera governamental".

Unidades

Ao todo, o Ceará conta com três universidades: Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Universidade Regional do Cariri (Urca).