CE perde R$ 6,45 bi com violência no trânsito

00:00 · 07.06.2017

Além dos efeitos já conhecidos para a saúde pública, os acidentes de trânsito tem provocado fortes impactos econômicos no Ceará. Um estudo elaborado pelo Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), do Rio de Janeiro, envolvendo todas as unidades da federação, mostrou que o Ceará perdeu, no ano passado, R$ 6,45 bilhões em virtude da violência no trânsito. O valor corresponde à perda da capacidade produtiva de pessoas que morreram nas vias ou ficaram com invalidez permanente.

O levantamento utilizou dados da Seguradora Líder, que administra o Seguro DPVAT (Danos Pessoas Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) no Brasil. Conforme as informações da empresa, foram registrados, em 2016, 1.752 pedidos de indenização por morte e 4.094 por invalidez em decorrência de acidentes no trânsito cearense. De acordo com o CPES, o que as vítimas deixaram de produzir no ano passado equivale a 4,86% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. No ranking nacional, esse percentual de perda do PIB fica atrás apenas do de Rondônia (6,01%).

"O estudo procurou saber o quanto as pessoas produziriam até o fim da vida caso não tivessem se acidentado. No Ceará, o resultado é chocante", diz Natália Oliveira, economista do CPES e uma das responsáveis pelo estudo. "O que mais nos preocupa é que quem está mais exposto são os jovens. Se formos olhar, a maioria das vítimas está concentrada na população economicamente ativa, gerando grande impacto econômico", acrescenta.

Perfil das vítimas

Segundo a economista, o perfil predominante das vítimas de acidentes no Ceará e no restante do Brasil tem se mantido o mesmo nos últimos anos: homens, com idade entre 18 e 34 anos, auge da produtividade.

Os números apresentados no estudo revelam não só o prejuízo da violência no trânsito para a economia do País, mas também para a renda das famílias envolvidas. "Muitas vezes, quando um pai de família morre no trânsito, o filho tem que deixar de estudar para trabalhar. No caso das sequelas, algum membro da família precisa deixar o trabalho para ficar em casa cuidado dessa pessoa. Esse impacto dentro das famílias não faz parte do estudo, mas é algo que a gente sente", destaca Natália.

A pesquisa mostrou que a quantidade de óbitos e vítimas com sequelas permanentes tem diminuído de 2014 para cá. Naquele ano, 2.736 pessoas morreram e 14.445 ficaram inválidas após sofrerem acidentes de trânsito. A queda, conforme Natália Oliveira, pode ser atribuída a mudanças na Legislação, como o endurecimento da Lei Seca, e ao trabalho intensificado de fiscalização nas estradas. No entanto, segundo a economista, a redução ainda não é suficiente.

Fiscalização

"As medidas de fiscalização são bem eficientes e a curto prazo, surtem efeito imediatamente, mas a conscientização e educação são as melhores formas de conseguir reduzir os números", ressalta a economista.

Para a diretora de Planejamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Lorena Moreira, seja pelo receio da fiscalização ou por uma maior conscientização, os motoristas cearenses têm demonstrando mais prudência nas vias. Um exemplo, segundo ela, é a queda no número de condutores flagrados dirigindo sob efeito do álcool. "Em 2016, foram 1.174, numa média de 97,83 por mês, enquanto em 2017, de janeiro a abril, foram 282, numa média de 70,5 por mês", observa.

Ainda assim, a diretora afirma que outras infrações, como a não utilização do capacete e do cinto de segurança e a ausência de habilitação, ainda têm reflexos na violência no trânsito.

Lorena destaca que o Detran atua na realização de campanhas educativas e mantem escolas de educação no trânsito em Fortaleza e em Sobral. Juntas, as unidades atendem cerca de 40 mil estudantes por ano. Contudo, a diretora frisa a importância da colaboração dos condutores.

"A violência no trânsito traz impacto negativo sobre a sociedade como um todo, que inclui os órgãos de trânsito, os órgãos de atendimento à saúde, a atividade econômica da vítima e de sua família. Todos perdem. Por isso, cada condutor tem de ter a consciência da responsabilidade", completa.