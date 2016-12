CE faz maior número de transplantes de coração da história

00:00 · 21.12.2016

A Unidade de Transplante Cardíaco do Hospital de Messejana Carlos Alberto Studart Gomes é referência na realização dos procedimentos ( FOTO: DANIEL ARAGÃO )

O Ceará atingiu o maior número de transplantes de coração da história no ano de 2016. Até esta terça-feira (20), a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) registrou 32 transplantes cardíacos, um a mais que os 31 realizados em 2008. Já são 367 procedimentos desde 1998, data em que foi implantada a Central de Transplantes.

O coordenador da Unidade de Transplante Cardíaco do Hospital de Messejana Carlos Alberto Studart Gomes (HM), João David Souza Neto, destaca que o Ceará tem conseguido manter o número de cirurgias desse tipo e ajudado a capacitar equipes multiprofissionais de outros cinco estados por meio do projeto de Tutoria de Transplante Cardíaco, que completou um ano em novembro. "Conseguimos vencer obstáculos e contamos com a dedicação e o empenho dos profissionais para manter e até superar os índices de anos anteriores", acrescentou o médico. Com 1.207 procedimentos realizados em 2016, o número de transplantes de córnea é também o maior da história em um ano e fez o Ceará zerar a fila de espera de pacientes. "Fila zero" de córnea é uma meta estabelecida pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). Ou seja, o paciente que precisar de um transplante não necessita esperar pelo tecido, pois ele já está disponível para a cirurgia, conforme dados da Sesa.

Em relação a todos os órgãos e tecidos, o Ceará realizou 1.758 procedimentos neste ano, sendo 233 de rim, 32 de coração, 183 de fígado, cinco de pulmão, 91 de medula óssea (66 autólogos e 25 alogênicos) e sete de esclera (membrana que reveste o globo ocular). A lista de espera tem, hoje, 701 pacientes ativos.

Campanha

Promovida pela Fundação Edson Queiroz visando incentivar a doação voluntária de órgãos, a campanha Doe de Coração chegou, neste ano, aos 14 anos de existência. O movimento tem atuado na disseminação de informações e na conscientização da sociedade sobre a importância de se tornar doador de órgãos e, assim, salvar vidas.

A iniciativa acontece tradicionalmente no mês de setembro, por meio de veiculação publicitária em jornal, TV aberta e fechada, distribuição de cartilhas, cartazes e camisetas.