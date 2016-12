CE cria plano para tentar amenizar efeitos das mudanças climáticas

00:00 · 31.12.2016 por Vanessa Madeira - Repórter

Em setembro deste ano, a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) anunciava que 2016 completaria um ciclo de cinco anos seguidos de seca extrema no Estado. A estiagem prolongada, que atinge principalmente os municípios do Interior, já é considerada uma das piores dos últimos 100 anos. Ao mesmo tempo, no litoral do Ceará, cidades à beira-mar sofrem com o avanço do mar, cada vez mais devastador. A erosão provocada pela força das águas ameaça a paisagem da costa há anos e se tornou preocupação ambiental no Ceará.

Embora sejam vistos como fenômenos eminentemente naturais, tanto a seca quanto o avanço do mar no Estado também são consequência da ação humana sobre o meio ambiente e das mudanças climáticas resultantes dela. A intensificação, nas últimas décadas, da utilização de fontes de energia poluidoras pelas indústrias, do desmatamento nas áreas verdes e do uso contínuo de combustíveis fósseis no transporte, dentre outros fatores, foi responsável pelo aumento das temperaturas em todo o mundo, com impactos diferentes em cada região do planeta.

No último dia 15, o Governo do Estado sancionou a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, lei que define os focos das ações que o Ceará deverá desenvolver a partir de agora na tentativa de amenizar os fatores causadores de mudanças climáticas e seus efeitos sobre o meio ambiente. O foco da legislação é o controle das emissões de gases poluentes, que, de acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa (Seeg Brasil), ferramenta da organização Observatório do Clima, são lideradas pelo setor de produção de energia elétrica (48% do total); as mudanças de uso da terra (25%), que incluem alterações no solo e queima de resíduos; e pela agropecuária (19%). Os dados são de 2015.

Dentre os compromissos assumidos pelo Estado, estão a implantação de um sistema de desenvolvimento econômico-social compatível com a proteção do clima; a redução das emissões de gases de efeito estufa e o incentivo à utilização de sumidouros (processos que removam da atmosfera gases de efeito estufa).

Processos

"Há quem diga que mudanças climáticas são processos naturais, mas o homem acelera os processos. As consequências que temos hoje em relação à seca e à erosão, por exemplo, foram um impulso para que nós criássemos a política. A partir daí, poderemos talvez não barrar, mas controlar melhor essa ação humana", diz a secretária-executiva de Meio Ambiente do Estado, Maria Dias.

A nova lei, contudo, é só o primeiro passo em direção à elaboração do Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas, que deve trazer metas concretas e prazos para a adoção de medidas que evitem ou reduzam os fatores causadores e os impactos das mudanças climáticas. Segundo a secretária, a expectativa do órgão é que o documento seja iniciado no início de 2017 e finalizado até o mês de julho. Antes disso, será realizado, pela primeira vez no Ceará, um inventário de emissões de gases, que dirá de que forma cada atividade econômica e social contribui para a poluição da atmosfera. A partir dele, conforme afirma Maria Dias, a Secretaria de Meio Ambiente poderá estabelecer objetivos mais definidos.

A legislação e o plano, no entanto, chegam bastante atrasados. Os danos provocados pelas mudanças climáticas no Estado atingiram níveis difíceis de serem revertidos, especialmente com uma política que, segundo especialistas, ainda é branda.

Conforme o professor de Física da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Alexandre Araújo, colaborador do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, apesar de o aquecimento global ser um processo em desenvolvimento desde a Revolução Industrial, o quadro se agravou na segunda metade do século 20. No Ceará, afirma o pesquisador, estudos apontam que, nos últimos 60 anos, a temperatura média subiu 1,3ºC. Enquanto isso, nesse mesmo período, o volume de chuvas registrado caiu 200mm.

Mesmo com os sinais de alerta dados pela natureza ao longo dos anos, Araújo destaca que somente agora o País em geral passou a se dedicar à discussão do tema e à criação de políticas públicas. "A combinação de quedas de precipitações, secas severas, erosão, impacto na produtividade agrícola e redução da disponibilidade da água, tudo isso já é sentido há muito tempo. Nós deveríamos ser o Estado com os dirigentes mais enfáticos no combate à mudança climática", diz.

Araújo observa, ainda, que a legislação falha em não estabelecer sanções para os grandes emissores de gases poluentes e em não propor um projeto de economia com "carbono zero", ou seja, de uma economia que visasse à neutralização das emissões. Ele acrescenta que no Ceará, entretanto, historicamente, indústrias receberam incentivos fiscais para funcionar sem as devidas cobranças por medidas de proteção ao ambiente.

Avanço

Emerson Mariano, também professor da Uece e presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Meteorologia, apesar de a política estadual ser um avanço em relação às discussões em outros estados no País, as medidas poderiam e deveriam ter sido debatidas anos atrás. O especialista também destaca que as medidas propostas na lei são tentativas de reverter ações controversas adotadas no passado pelo poder público.

"Hoje, por exemplo, nosso ponto crítico é a questão dos recursos hídricos. Há alguns anos, o Estado adotou políticas de concessão de vazão para indústrias e agora se luta para tentar reverter e garantir o abastecimento humano". "Acredito que a política é um avanço, mas esperamos que o plano estadual tenha ações práticas no sentido de fortalecer a rede de órgãos que trabalham com essa temática e avançar nas discussões", diz.

Objetivos

1. Sistema de desenvolvimento econômico-social compatível com a proteção do sistema climático

2. Redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa

3. Fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros

4. Implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima

5. Preservação, conservação e recuperação dos bens naturais

6. Consolidação e expansão das áreas legalmente protegidas e incentivo aos reflorestamentos